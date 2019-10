Sette morti nelle proteste in Cile

Migranti - al largo della Libia si capovolge un barcone con 50 persone a bordo | In un altro naufragio morti Sette marocchini : Tragedia nelle acque del Marocco. sette Migranti marocchini, sei uomini e una donna, sono stati trovati morti al largo di Ain Harouda, a nord-est di Casablanca. Soccorsi in viaggio per raggiungere un altro barcone con 50 Migranti a bordo che stava navigando al largo delle coste della Libia

Migranti - barcone si capovolge al largo della Libia : oltre 50 persone in mare. E tra Spagna e Marocco naufraga un gommone : Sette morti : Il Mediterraneo rischia di inghiottire altre vite e ora è partita la corsa contro il tempo per cercare di salvarle. Un barcone con oltre cinquanta Migranti a bordo si è infatti capovolto al largo della Libia. Nonostante Alarm Phone avesse allertato le autorità di Tripoli, Italia e Malta, come ha denunciato l’organizzazione, nessuno “ha mandato soccorsi”. E intanto più a ovest, sempre nel mare che divide l’Africa del nord ...

Migranti - doppia tragedia nel Mediterraneo : morti Sette marocchini - al largo della Libia si capovolge un barcone con 50 a bordo : tragedia nelle acque del Marocco. sette Migranti marocchini, sei uomini e una donna, sono stati trovati morti al largo di Ain Harouda, a nord-est di Casablanca. Soccorsi in viaggio per raggiungere un altro barcone con 50 Migranti a bordo che stava navigando al largo delle coste della Libia

Grey’s Anatomy 16 al via il 26 Settembre tra morti - partenze e nozze - ma addio al ritorno di un volto storico : Grey's Anatomy 16 debutta il 26 settembre su ABC negli Stati Uniti, insieme alla sesta ed ultima stagione de Le Regole del Delitto Perfetto. Le due serie prodotte dalla ShondaLand di Shonda Rhimes ritrovano il loro posto in palinsesto dando il via alle rispettive nuove stagioni, che per quanto riguarda Grey's Anatomy è ben lontana dalla fine visto il rinnovo per un diciassettesimo capitolo già confermato. Il medical drama riparte ...

IL SEGRETO/ Anticipazioni 24 Settembre : Elsa e Isaac tra fughe e morti ma... : Il SEGRETO, Anticipazioni doppia puntata 24 settembre: Antolina scopre che Isaac non ha mantenuto i patti. Raimundo intanto salva Don Anselmo.

Kenya - crolla scuola : strage di bambini <br> Almeno Sette morti. Si scava tra le macerie : Tragedia a Nairobi, in Kenya, dove Almeno sette bambini sono morti nel crollo di una scuola mentre una decina sarebbero ancora intrappolati sotto le macerie. A dare la notizia sono fonti ufficiali del governo keniano, secondo cui altri 57 bambini sono stati soccorsi e portati in ospedale. Il crollo riguarda la Precious Talent Top School, dove sono assiepati i genitori dei bimbi, in attesa di notizie sulla sorte dei figli. Sul posto le ...

Roma - incidente sul Gra tra auto e moto all'altezza di Settebagni : morti due ventenni : Due morti sul Grande raccordo anulare a causa di un incidente tra un'auto e una moto. Nelle prime ore del mattino il Gra è stato chiuso in carreggiata interna in corrispondenza del km 22,...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 Settembre : Autostrade - pedaggi&depistaggi. 43 morti due volte : Genova I depistaggi di Autostrade: “Ora dobbiamo prepararci” Nelle carte della Procura le strategie per “mettersi in sicurezza” dalle indagini dei pm, anche grazie ai “jammer” anti-intercettazioni di Vincenzo Iurillo La Banda dei Buchi di Marco Travaglio Il Partito degli Affari è di nuovo in ambasce: avrebbe preferito un bel monocolore Salvini-B., magari un tricolore Lega-FI-Pd. Il problema sono sempre i maledetti 5Stelle e il putribondo ...

Nel mondo - 2 - 6 milioni di morti all’anno per terapie non sicure : il 17 Settembre la prima giornata mondiale per la Sicurezza dei Pazienti : Oltre 134 milioni di Pazienti nel mondo, in particolare nei paesi meno ricchi, vengono danneggiati ogni anno a causa di cure sanitarie non sicure, e 2,6 milioni muoiono per questo, ovvero 5 persone ogni minuto che passa. Eppure la maggior parte di queste morti sono evitabili. A lanciare l’allarme è l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), che il 17 settembre celebrerà la prima giornata mondiale per la sicurezza dei Pazienti, con ...

11 Settembre - 18 anni dopo si diplomano pompieri i figli dei vigili del fuoco morti durante l’attacco al World Trade Center : Sono tredici e tra poco si diplomeranno pompieri all’Accademia dei vigili del fuoco di New York. La loro storia però si distingue rispetto a quella dei loro futuri colleghi: sono i figli di alcuni pompieri morti per aiutare le vittime degli attacchi contro il World Trade Center. Non sono i primi: dal 2001, l’accademia del FDNY – New York City Fire Department – ha visto decine di diplomati figli di pompieri, ma la classe di ...

11 Settembre - 18 anni dopo si diplomano pompieri i figli dei vigili del fuoco morti durante l’attacco al Word Trade Center : Sono tredici e tra poco si diplomeranno pompieri all’Accademia dei vigili del fuoco di New York. La loro storia però si distingue rispetto a quella dei loro futuri colleghi: sono i figli di alcuni pompieri morti per aiutare le vittime degli attacchi contro il Workd Trade Center. Non sono i primi: dal 2001, l’accademia del FDNY – New York City Fire Department – ha visto decine di diplomati figli di pompieri, ma la classe di ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi : sparatoria in Olanda - morti a Dordrecht - 9 Settembre - : Ultime notizie e Ultim'ora di oggi, lunedì 9 settembre 2019: Olanda, sparatoria a Dordrecht. Si parla di diversi morti.

Roma : domenica 8 Settembre flash mob per ricordare i bimbi greci morti di austerità : Il giornalista Francesco Amodeo, noto nel nostro Paese per la sua "guerra" a quello che definisce "sistema", informa sulle sue pagine social che domenica prossima 8 settembre, a Roma, precisamente sotto l'ambasciata greca, si terrà un flash mob per ricordare i 700 bambini greci deceduti a causa della povertà, dovuta dalle politiche di austerità imposte dall'Unione Europea. Il giornalista invita tutte le testate nazionali a diffondere il suo ...

Uragano Dorian - Sette morti alle Bahamas ma “numero destinato a salire”. Declassato a categoria 2 - ora si muove verso la Florida : L’Uragano Dorian perde forza ma diventa potenzialmente più pericoloso e continua a lasciare dietro di sé una scia di morti. Sale infatti a sette il numero delle vittime alle Bahamas, dove l’evento atmosferico per ora ha fatto la maggior parte dei danni. Due persone che erano rimaste ferite ed erano state trasportate sull’isola di New Providence, sono decedute. Il ciclone ha stazionato per due giorni sopra l’arcipelago, ...