Leonardo da Vinci | il suo ponte poteva funzionare

Leonardo da Vinci - per i 500 anni il Louvre sposta la Gioconda e scatena il caos. Chissà se ne vale la pena : di Michele Ambrosini Un giorno di metà luglio decido di accompagnare un amico italiano in visita a Parigi a esplorare il Louvre. Appena entrati mi accorgo che c’è qualcosa di diverso: certo, in estate il museo è parecchio affollato, ma pare che ci sia più confusione del solito, e vedo un’enorme fila che blocca tutte le scale mobili dell’ala nord del museo, l’aile Denon, il luogo dove di solito mi rifugio per godermi il Louvre in tranquillità, ...

Aidan Turner sarà Leonardo Da Vinci nella serie Leonardo di Frank Spotnitz – MIA : Leonardo, Aidan Turner di Poldark sarà Leonardo Da Vinci nella serie Leonardo. serie che nasce dall’accordo tra i broadcaster europei: Rai, France Tv e ZDF Aidan Turner, attore di Lo Hobbit e protagonista della serie inglese Poldark, interpreterà Leonardo Da Vinci nella serie italiana Leonardo, frutto dell’accordo noto come “L’Alleanza”, tra tre broadcaster europei: Rai, France TV e ZDF (Germania). L’annuncio ...

Aidan Turner sarà Leonardo da Vinci per la Rai : prende forma la nuova serie dal respiro internazionale : Aidan Turner sarà il nuovo Leonardo da Vinci per la Rai. Questa è la notizia che arriva dagli Usa e che riguarda la serie sul genio italiano già annunciata lo scorso anno dalla tv pubblica e da Eleonora Andreatta. La star di Poldark porterà sullo schermo una versione giovane del genio toscano che, spogliato della sua barba bianca e dei suoi successi, dovrà fare i conti con gli inizi della sua "carriera" tra delusioni e fallimenti. Lo stesso ...

Non solo Cristoforo Colombo al Columbus Day. A New York protagonista anche Leonardo Da Vinci : anche Leonardo Da Vinci conquista New York in occasione della celebrazione del Columbus Day. Durante il Giorno di Colombo - la ricorrenza che ricorda l’arrivo di Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo del 12 ottobre 1492 - ha visto come protagonista il celebre artista toscano: il regista e attore Massimiliano Finazzer Flory e il Console Generale Francesco Genuardi hanno sfilato attraverso la Fifth Avenue, e di fronte alle ...

Luca Argentero : «Il mio Leonardo (da Vinci) - un genio vanitoso» : L’arte al cinema. Dopo Caravaggio, Michelangelo e Raffaello Sky porta sul grande schermo un altro genio della cultura mondiale: Leonardo Da Vinci. In occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte dell’autore della Gioconda arriva nelle sale (dal 2 ottobre e dal 2020 in onda su Sky Arte) Io, Leonardo, il film tra documentario e sperimentazione visiva firmato dal messicano Jesus Garces Lagani (Caravaggio- l’anima e il sangue). A vestire ...

“Ulisse : il piacere della scoperta” – Seconda puntata di sabato 28 settembre 2019 - su Raiuno - con Alberto Angela. Leonardo Da Vinci. : Ulisse – Il piacere della scoperta è tornato con una nuova edizione sempre in prima serata al sabato su Raiuno. Alberto Angela, dopo il successo dello scorso anno ha riportato così il suo programma sulla rete ammiraglia per sei nuove imperdibili puntate. Ulisse | 28 settembre 2019 La Seconda puntata in onda stasera, dal titolo […] L'articolo “Ulisse: il piacere della scoperta” – Seconda puntata di sabato 28 settembre 2019, su ...

Ulisse - la puntata di stasera 28 settembre su Rai 1 è dedicata a Leonardo Da Vinci : "Ulisse" celebra Leonardo da Vinci. Succederà nella prima serata tv di sabato 28 settembre, a partire dalle 21:25, quando il programma condotto da Alberto Angela su Raiuno accenderà i riflettori sulla vita, le scoperte e le opere del famoso genio fiorentino. In particolare, il secondo appuntamento di questo nuovo ciclo di puntate vuole ricordare la figura di Leonardo a 500 anni dalla sua scomparsa avvenuta nel 1519. Alla puntata parteciperanno ...

Uomo vitruviano di Leonardo - accordo Italia-Francia : il disegno del Da Vinci al Louvre per otto settimane. Italia Nostra : “È illegittimo” : L’Uomo vitruviano andrà a Parigi. Si chiude così, con il via libera del direttore delle Gallerie dell’Accademia Giulio Manieri Elia, la querelle che vede al centro il prestito del disegno di Leonardo da Vinci al Louvre, in occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte dell’artista Italiano. O almeno così sembra, perché sulla decisione di concedere l’opera al museo parigino, in un giro di prestiti che coinvolge anche alcune opere di ...

Leonardo da Vinci - l'Uomo vitruviano in prestito al Louvre : Nella serata del 23 settembre, il direttore della Galleria dell’Accademia di Venezia Giulio Manieri Elia ha acconsentito al prestito per 8 settimane dell’Uomo vitruviano al museo del Louvre di Parigi. Lo apprende l'agenzia Ansa dal ministero di Cultura e Turismo guidato da Dario Franceschini. La struttura francese ospiterà una mostra su Leonardo da Vinci dal prossimo 24 ottobre, in occasione dei 500 anni dalla morte del genio italiano. Un patto ...

«Io - Leonardo» - Luca Argentero è Da Vinci al cinema. L'intervista video di GQ : Dal 2 ottobre è nelle sale italiane come protagonista di «Io, Leonardo», in cui interpreta per Sky e Progetto Immagine, proprio Quel Leonardo, il genio Da Vinci. Ma prima Luca Argentero è al centro della cover story di GQ di settembre. Il suo backstage offre un occasione perfetta per chiacchierare del tempo che passa e del tempo che è stato, ma anche di un grande maestro, ispirazione per chiunque abbia curiosità e ...

Luca Argentero è Leonardo Da Vinci in ‘Io - Leonardo’ : Io, Leonardo è il nuovo film d’Arte Sky, realizzato in occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci (2 maggio 1519). Ad impersonare Leonardo da Vinci è Luca Argentero, impegnato per la prima volta in un film d’arte biografico. Nel cast anche Massimo De Lorenzo (Ludovico il Moro) ed Angela Fontana (Cecilia Gallerani). La voce narrante è di Francesco Pannofino. Il film sarà distribuito nei cinema italiano dal 2 ...

In mille a Milano per Stravinci! - caccia al tesoro per 500 anni Leonardo : In 1000 si sono dati appuntamento a Milano ai nastri di partenza di Stravinci!, la caccia al tesoro organizzata da Assolombarda