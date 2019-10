Fonte : Blastingnews

(Di martedì 22 ottobre 2019) L'potrebbe essere protagonista della prossima sessione di calciomercato. Inon si faranno trovare impreparati nel caso dovesse esserci qualche occasione di mercato. A ribadirlo è stato anche l'amministratore delegato Giuseppe Marotta, nel prepartita contro il Sassuolo, sebbene non sia entrato nel merito. I reparti che potrebbero subire qualche variazione sono il centrocampo e l'attacco. In mezzo al campo la squadra ha evidenziato la necessità divenire con un innesto di qualità che possa far rifiatare Brozovic, Sensi e Barella. In attacco, invece, la coperta è corta dopo l'infortunio subito da Alexis Sanchez, che rischia tre mesi di stop. Resta aperta la pista che porta adconchecontattato il club nerazzurro.offreche cercherà in attacco qualche vera occasione di mercato riservando il possibile tesoretto ...

ArmandoAreniell : Inter, Raiola avrebbe chiamato i nerazzurri per offrire Ibrahimovic - rosatoeu : Raiola propone Ibrahimovic all'#Inter: Marotta non è d'accordo ma la pista resta viva. - sscalcionapoli1 : Il Giornale – Inter, contatti frequenti con Raiola per Ibrahimovic: il nodo è la durata del contratto… -