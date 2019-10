Il volo diretto più lungo del mondo è andato bene

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Ilpiùdel. Da New York a Sydney in 19 ore, lo ha effettuato la compagnia australiana Qantas. Il Boeing 787 Dreamliner è atterrato a Sydney domenica 20 ottobre alle 7.42 locali dopo esser partito il 18 ottobre (sul Pacifico si attraversa la linea del cambio di data, ileffettivo è durato 19 ore e 16 minuti) dall'aeroporto John F. Kennedy con 49 persone a bordo, fra le quali 4 piloti per i turni di cambio, personale sanitario e passeggerintari. Si è trattato infatti di unsperimentale inteso a testare la capacità di rimanere a bordo così atanto dei piloti quanto dei passeggeri. Per avere un parametro di riferimento, dall'Europa i voli no-stop più lunghi possono durare 16 ore (un Milano-Hong Kong) mentre solitamente anche per arrivare a Perth, in Australia occidentale, i voli di ...

