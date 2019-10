Fisco | evasori come mafiosi | la soglia posta da Pd e Cinque Stelle | quando scatta la

Dl Fisco : Di Maio - ‘carcere grandi evasori punto fermo - irrinunciabile’ : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Il carcere ai grandi evasori: per noi questo è un punto fermo, irrinunciabile”. Lo scrive Luigi Di Maio in un post su Fb. L'articolo Dl fisco: Di Maio, ‘carcere grandi evasori punto fermo, irrinunciabile’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Dl Fisco : malumori M5S su Conte per tetto contanti - resta nodo carcere evasori : Roma, 15 ott. (Adnkronos) (di Ileana Sciarra) – malumori tra i parlamentari M5S per l’abbassamento della soglia del tetto sui contanti, con l’asticella che passa da 3.000 a mille euro, stando all’ultima bozza del dl fiscale. A quanto apprende l’Adnkronos da fonti pentastellate, alcuni membri della commissione Finanze avrebbero sollevato la questione con gli esponenti 5 Stelle al governo perché la misura ...

Fisco : Di Maio - colpire grandi evasori - no accanimento su piccoli : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Negli ultimi anni abbiamo visto uno Stato che ha sempre fatto il debole con i forti e il forte con i deboli, anche sull’evasione fiscale. Ma è troppo facile accanirsi su un commerciante o su un piccolo artigiano che si spezzano la schiena per la propria famiglia e i propri figli. Piuttosto, si pensi a colpire i grandi evasori, quelli che per anni hanno sottratto allo Stato italiano milioni e ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Ottobre : Manette agli evasori - Di Maio pressa il Pd. E il dl Fisco slitta : Trattative Carcere agli evasori, Di Maio s’impunta: slitta il decreto fiscale 5 Stelle – Il “capo” chiude la festa a Napoli guardando a Roma: oggi in Cdm solo il piano da spedire all’Ue di Luca De Carolis Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Funeral Party. “Big assenti e contestazioni: la festa M5S è un funerale. Grillo diserta le celebrazioni per i 10 anni. La base, contraria al governo col Pd, è pronta a farsi sentire” ...

Dl Fisco - confisca allargata per gli evasori e stretta su distribuzione carburanti. Debiti con l’erario saranno scalati dai crediti fiscali : I rimborsi fiscali saranno decurtati da eventuali Debiti con l’erario già diventati cartelle esattoriali. La confisca dei patrimoni non giustificati dal reddito dichiarato verrà allargata ai casi di condanna o patteggiamento per i reati tributari. E, sempre in chiave anti evasione, arriveranno una stretta sulle movimentazioni di gas, carburanti, alcolici e altri prodotti soggetti ad accisa e sulle compensazioni di crediti di imposta per un ...

Fisco - il modello Usa : dall’ex dirigente Fca e la stella del basket al cittadino comune - i nomi dei grandi evasori nel report delle Entrate : Un report sui crimini fiscali compiuti ogni anno negli Usa, con tanto di “casi esemplari” divisi Stato per Stato. Così l’Internal revenue service (Irs), cioè l’Agenzia delle Entrate americana, punta a spiegare ai suoi cittadini i risultati raggiunti nella lotta a chi evade le tasse. Non solo attraverso dati e numeri – che pure fanno rumore: 9,69 miliardi di dollari scoperti solo nel 2018 e 10,4 miliardi in altri reati finanziari – ma ...

**Fisco : Bonafede - ‘confermo progetto legge che prevede il carcere per i grandi evasori’** : Marsala (Trapani), 9 ott. (AdnKronos) – “Io confermo che la lotta all’evasione è una priorità di questo governo e confermo che c’è un progetto di legge scritto personalmente da me in alcuni articoli che stabilisce che per i grandi evasori è previsto il carcere”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, arrivando al Tribunale di Marsala (Trapani) che verrà inaugurato oggi. “Ci sono solo ...

Fisco - carcere per gli evasori? Vox tra i politici : “Tra un po’ metteremo anche la pena di morte” - “Levare la libertà solo per reati gravissimi” : “La legge esiste dal 2000, la domanda giusta è questa: perché non c’è nessun evasore in carcere?”. Il renziano Luigi Marattin usa forse un’iperbole, ma se è vero che in Italia il numero di detenuti per reati contributivi e finanziari non è proprio pari a zero, di sicuro è molto basso. La legge, come fa notare Marattin, c’è, è il decreto legislativo 74/2000 relativo ai reati in materia di imposte sui redditi e Iva, e ...

Fisco - la bufala dei piccoli imprenditori "popolo di evasori" : Stop alle generalizzazioni. La Cgia di Mestre smentisce a suon di numeri l'accusa di evasione che è stata spesso rivolta in...

Fisco - stretta sugli evasori : scendono le soglie di punibilità - comprese quelle per il carcere : In materia fiscale il governo giallo-rosso pensa a una stretta sugli evasori verso soglie di punibilità più basse e il Movimento 5 stelle vuole anche rendere più facile il carcere con una modifica ai limiti definiti dal governo Renzi. Nel 2015 infatti, la soglia di punibilità per la dichiarazione in

Fisco - nuova stretta sugli evasori : soglie di punibilità più basse : Un decreto legge per fare entrare in vigore subito almeno una parte delle misure fiscali, portando quindi a casa le relative maggiori entrate destinate a contribuire alla manovra complessiva. Anche...

Fisco : Bitonci a Conte - ‘carcere per grandi evasori esiste già’ : Roma. 23 set. (AdnKronos) – “Caro Giuseppi Conte ‘le pene detentive per la conclamata grave evasione’ esistono già! Qualcuno spieghi a lui e Bonafede (ci avevo provato qualche mese fa durante la conv. del Decreto Fiscale), che il carcere per i grandi evasori è previsto dal D.Legisl.74 del 2000!”. Lo scrive in un tweet il leghista Massimo Bitonci, commentando le parole del premier ieri a Lecce, per le ...

Conte : Fisco iniquo - serve riforma. Carcere per i grandi evasori. Reddito cittadinanza - evitare rischio assistenzialsimo : Profonda riforma del Fisco, Carcere per i grandi evasori e un piano industriale per l'Italia con al centro l'ambiente. Giuseppe Conte parla a tutto tondo dal palco della Cgil a Lecce,...