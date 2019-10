Dolore e speranza | Belmonte Mezzagno piange i suoi morti

Fonte : direttasicilia

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Aregna la tristezza dopo il grave incidente che ha causato la morte di Kevin Vincenzo La Ciura, 16 anni, e Giorgio Casella, 17 anni. Un intero paese sgomento per la scomparsa di due giovani ancora nel fiore della giovinezza. Tra le strade disi respira ile la tristezza. “Sono distrutto – racconta un amico al Giornale di Sicilia – mi è caduto il mondo addosso. Ero stato con loro qualche giorno fa. Erano ragazzi allegri, pieni di vita e – dice mentre comincia are – mi commuovo ricordando le belle serate passate nelle nostre piazze con gioia e spensieratezza. Adesso è tutto finito e non sarà mai più come prima. Spesso noi ragazzi non lo comprendiamo. Abbiamo una vita sola e la dobbiamo custodire”. Anche il sindaco Salvo Pizzo non riesce a darsi pace. “È come se tutti i cinque ragazzi ...

