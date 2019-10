Fonte : romadailynews

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Roma – L’ultimo blitz delle forze dell’ordine, messo in atto dai Carabinieri nell’area archeologica deie del parco archeologico del, ha permesso la sanzione di 10 persone, mentre altrre 9 riceveranno il Daspo urbano. Sanzionati quattro cittadini provenienti dal Bangladesh, con un’età compresa tra i 28 e i 34 anni, nei confronti dei quali sono state erogate multe per un totale di 1800 euro, con conseguente sequestro di volantini e voucher elettronici, per esercizio di lavori e/o professioni in aree e spazi pubblici. Altri tre cittadini Bangalesi sono stati pizzicati durante la vendita di oggetti come power bank, aste per selfie e cappellini vari, e sanzionati per un totale di 15mila euro per vendita ambulante di prodotti non alimentari senza autorizzazione. Altri tre soggetti, un romano e due stranieri, sono stati sanzionati dopo ...

TG24info : Roma - Centurioni, saltafila e ambulanti 'pizzicati' a #Colosseo e ai #Fori Imperiali - - Notiziedi_it : Colosseo e Fori Imperiali: blitz contro centurioni e salta fila abusivi - romadailynews : #Colosseo e Fori Imperiali: numerose sanzioni a centurioni e saltafila: #Roma – L’ultimo… -