Taekwondo | Greece Open 2019 | un primo e due terzi posti per l’Italia nell’ultima giornata

Fonte : oasport

(Di domenica 20 ottobre 2019) La spedizione azzurra si conclude in bellezza aldi, torneo di categoria G1 svoltosi a Calcide (Grecia), portando a casa dueed untra i seniores. Lanon è iniziata al meglio, con l’eliminazione alturno di Elvira Costantini nei -49 kg femminili, l’azzurra ha ceduto nettamente alla vietnamita Thim Kim Tuyen Truong per 9-1. Tre gli azzurri impegnati nei -68 kg, purtroppo nessuno di loro si è messo particolarmente in mostra: stop alturno per Michele Maglione e Michele Fugazzatto, che sono stati rispettivamente superati dal greco Georgios Sitos (2-8) e dal norvegese Sebastian Thune (20-5), mentre Arturo Secondo si è spinto un turno più in là, ma il padrone di casa Ioannis Kalamoutis gli ha impedito di agguantare il podio (20-18). Passando alle note positive: Iolanda Maglione ha conquistato il terzo posto nei ...

