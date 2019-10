Prestazione sottotono per Allan

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 20 ottobre 2019) Non c’è uniformità di giudizi sulladicontro il Verona. Il centrocampista del Napoli prende due insufficienze da Gazzetta e Corriere dello Sport, complici le troppe palle perse in mezzo al campo, ma per Repubblica è quasi perfetto. 6.5Quasi perfetto per un’ora, poi perde qualche pallone di troppo Repubblica6 Unache però gli è valsa almeno la sufficienza. Il mediano brasiliano è venuto fuori alla distanza, quando l’Hellas ha perso la fisicità del primo tempo Corriere della Sera 6 Macina una moltitudine di chilometri e il suo contributo oscuro si rivela preziosissimo. Ritrovarlo ai livello di un anno fa sarebbe fondamentale per le ambizioni del Napoli visto che il centrocampo azzurro si basa sulle gambe forti del brasiliano e sulle sue accelerazioni tutto campo. Mattino 5,5Viene seguito più da ...

