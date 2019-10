Manovra | l’altolà di Conte irrita alleati Di Maio e Renzi tra “meraviglia” e paletti

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 20 ottobre 2019) Non ci sono ultimatum sulla. Cosi' Luigi Die Matteoreplicano a Giuseppe, che, ieri a Perugia, aveva invitato tutti a "fare squadra" sulla legge di bilancio, avvertendo che "e' fuori" dal governo "chi non la pensa cosi'". All'indomani del monito dai toni 'ultimativi' del presidente del Consiglio, la reazione del capo politico del M5s non e' per niente 'soft'. "Sono soddisfatto che sia stato convocato il vertice di maggioranza, domani, e potremo discutere di questo", premette, da Matera, dove si trova per la presentazione del padiglione italiano a Expo Dubai 2020. "Ma - aggiunge, subito dopo - devo dire anche che i toni di queste ore mi meravigliano, mi sorprendono e ci addolorano come Movimento 5 stelle, ma non e' il tema del Movimento, toni del tipo 'O si fa cosi' o si va a casa' fanno del male anche al Paese e al governo perche' in politica si ascolta e si ...

ilfogliettone : Manovra, l'altolà di Conte irrita gli alleati. Di Maio e Renzi tra 'meraviglia' e paletti - - infoitinterno : Manovra, altolà Di Maio a Conte: «Senza M5S non si fa niente». Torna l'asse con Renzi - fisco24_info : Nuovo altolà di Di Maio: 'Senza M5s non esiste il governo': Il ministro parla dopo l'avvertimento di ieri del premi… -