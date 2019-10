Genoa | Andreazzoli laconico dopo il ko di Parma | “io a rischio esonero? Ecco cosa vi

Il Parma distrugge il Genoa e condanna Andreazzoli - salta la terza panchina in A : due i possibili sostituti : Il pesantissimo 5-1 incassato dai rossoblù a Parma non lascia scampo ad Andreazzoli, già individuati i possibili sostituti L’avventura di Aurelio Andreazzoli sulla panchina del Genoa è terminata, la clamorosa sconfitta subita dai rossoblù a Parma non lascia altra soluzione a Preziosi, che avrebbe cambiato allenatore anche in caso di pareggio. LaPresse/XinHua Sfumato Gennaro Gattuso, che non apre alla soluzione ligure, il numero uno ...

Genoa - NIENTE ESONERO PER ANDREAZZOLI : SFUMA GUIDOLIN/ Il dietrofront di Preziosi : NIENTE ESONERO per ANDREAZZOLI, SFUMA l'ipotesi di vedere Francesco GUIDOLIN nuovo allenatore GENOA: la mossa a sorpresa dei rossoblu.

Guidolin avrebbe rifiutato la proposta del Genoa di rimpiazzare Andreazzoli : Francesco Guidolin sarebbe stato corteggiato e contattato da Enrico Preziosi, il quale avrebbe voluto affidargli la panchina del Genoa dopo i tentativi andati a vuoto per Gennaro Gattuso e Stefano Pioli. Il presidente dei rossoblu si sarebbe sentito con il tecnico veneto nella giornata di ieri, prima del faccia a faccia con Aurelio Andreazzoli che alla fine è rimasto in sella....Continua a leggere

Genoa : Andreazzoli confermato - in calendario Parma e Brescia per uscire dalla crisi : Il Genoa non cambia allenatore, per ora. Il presidente Preziosi ieri dopo aver vagliato le alternative ha deciso di continuare con Andreazzoli che quindi resta in sella dopo essere stato vicino all’esonero. È successo tutto nella giornata di ieri con la prima scelta Pioli che si è accasata al Milan e un incontro tra il patron rossoblu e Guidolin. L’ex Udinese però non ha convinto e così dopo un lungo faccia a faccia tra la proprietà e il tecnico ...

Confermato Andreazzoli allenatore del Genoa : Cambio di marcia al Genoa, mentre sembrava tutto pronto per l’arrivo di Francesco Guidolin, arriva la notizia ufficiale, data da Gianluca Di Marzio, della conferma di Aurelio Andreazzoli . Enrico Preziosi, che dopo un chiarimento con l’allenatore ha deciso di andare avanti con l’attuale guida tecnica.. L’attuale allenatore del Genoa dirigerà regolarmente l’allenamento della squadra nella giornata di domani. L'articolo ...

Genoa : Andreazzoli resta - Preziosi lo avrebbe confermato : Il Genoa non cambia allenatore. Secondo Il Secolo XIX Andreazzoli resta in sella e almeno fino a Parma guiderà il Grifone. La notizia arriva dopo una lunga e convulsa giornata in cui sembrava che l’esonero fosse dietro l’angolo e invece tutto è cambiato. Enrico Preziosi ha avuto un chiarimento con la guida tecnica della squadra ed è rimasto soddisfatto dalle risposte ottenute e così ha deciso di andare avanti senza cambiare. Genoa: confermato ...

Guidolin nuovo allenatore del Genoa?/ Esonero Andreazzoli imminente - Preziosi... : Francesco Guidolin nuovo allenatore Genoa, incontro positivo con Preziosi: Esonero vicino per Andreazzoli, l'ex Udinese torna in panchina.

Colpo di scena in casa Genoa : Andreazzoli confermato in panchina : panchina Genoa – Colpo di scena in casa Genoa, sembrava imminente l’esonero dell’allenatore Andreazzoli dopo la sconfitta nel match della 7^ giornata del campionato di Serie A, 1-2 il risultato finale. Il presidente Preziosi ha incontrato diversi allenatori, per ultimo Guidolin, sembrava ad un passo l’annuncio dell’ex Udinese e Palermo che aveva dato l’ok al trasferimento, poi il clamoroso dietrofront. ...

Panchina Genoa - annullato l’allenamento di oggi : Andreazzoli in bilico - spunta un nuovo nome : Panchina Genoa – Il Genoa sta ancora riflettendo sul futuro di Aurelio Andreazzoli. Dopo i segnali di distensione ravvisati nella serata di ieri, anche per la mancanza di alternative concrete, è stato annullato l’allenamento che era previsto oggi nel quartier generale di Pegli per la ripresa dopo due giorni di sosta. La permanenza di Andreazzoli sulla Panchina rossoblu è sempre più in dubbio. Nel pomeriggio è previsto un ...

Pioli fa aspettare il Genoa : a Preziosi restano Andreazzoli - Nicola o un nome a sorpresa : In cima alla lista dei desideri di Enrico Preziosi, in principio, c'era Rino Gattuso. Vista l'impossibilità di arrivare all'ex tecnico del Milan per sostituire Andreazzoli, il patron del Genoa aveva preso seriamente in considerazione Stefano Pioli, tecnico esperto e navigato. Derby con la Sampdoria per Stefano Pioli Oltre al Grifone, pure la Sampdoria ha pensato al mister emiliano per risollevarsi dalla bassa classifica. E lo stesso Pioli ...

Andreazzoli resta ma senza fiducia - Gattuso e il Genoa continuerebbero a trattare : Il Genoa per adesso va avanti con Aurelio Andreazzoli. Una decisione che probabilmente è maturata in seguito alle difficoltà nella trattativa con Rino Gattuso, desideroso di tornare ad allenare ma anche di non sbagliare la scelta della sua nuova squadra. Gattuso-Genoa, la trattativa va avanti L'ex tecnico del Milan si trovava in Russia al momento dei primi contatti con il Genoa, doveva rientrare in Italia per il colloquio con Enrico Preziosi e ...

Andreazzoli esonerato?/ Genoa - in caso di addio Gattuso è in pole position : Andreazzoli esonerato dal Genoa? Il tecnico potrebbe rimanere in panchina fino alla sfida con il Milan, Gennaro Gattuso in pole per sostituirlo.

Andreazzoli in bilico - Preziosi e Gattuso si sarebbero sentiti prima di Lazio-Genoa : Aurelio Andreazzoli ha già esaurito il credito di Enrico Preziosi e rischia l'esonero dopo l'umiliante ko contro la Lazio. Il suo Genoa è uscito con le ossa rotte dal confronto dell'Olimpico in una sfida in cui il Grifone è apparso tremendamente fragile, rassegnato e disorientato. Andreazzoli rischia la panchina Un risultato oltremodo negativo che ha convinto il patron del grifone a prendere in seria considerazione l'idea di cambiare tecnico. Ed ...

Panchina Genoa - Andreazzoli adesso rischia : il principale indiziato per la sostituzione : Panchina Genoa – L’inizio sembrava essere positivo, ma le ultime gare hanno iniziato a far impensierire un presidente che, in fatto di pazienza, non ne ha moltissima. Sonora batosta dei rossoblu in casa della Lazio, netto poker subito che va ad aggiungersi agli ultimi risultati (un solo punto nelle ultime quattro). adesso, la Panchina di Andreazzoli non è più così salda. Il principale indiziato per la sostituzione pare essere ...