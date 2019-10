Torino | in carcere per aver ucciso l’ex | esce per un permesso e tenta di sgozzare la

Tortura carcere Torino : 6 agenti arrestati/ Violenze su detenuti "impiccati - è dura" : Torino, 6 agenti penitenziari del carcere Lorusso e Cotugno arrestati per reato di Tortura e Violenze plurime contro detenuti, 'impiccati, per te dura qui'

La storia de La Drola - la squadra di rugbisti del carcere di Torino : Sul Corriere Torino la storia de La Drola, la prima squadra di rugby composta da detenuti. E’ nata al carcere delle Vallette di Torino e dal 2011 è iscritta al campionato regionale di Serie C. Uno spogliatoio multietnico, formato da giocatori di sette nazionalità e quattro culti religiosi, ex ladri o spacciatori. Sono solo due gli italiani. Uno è il capitano, Pasquale, 35 anni e gli ultimi 6 trascorsi in carcere per rapina. Ancora 4 anni ...

Torino - educatrice condannata a otto anni di carcere : “Atti sessuali con un minore ospite della comunità in cui lavorava” : Le sue colleghe non sapevano spiegarselo. “Sono rimata sconvolta – ha detto una di loro nella sua testimonianza -. Lei era una persona tranquilla e molto ansiosa”. Incredibile pensare che potesse aver architettato un piano per passare ore di intimità con un ragazzino. Eppure secondo la procura di Torino e per i giudici, quella educatrice di 38 anni, dipendente di una comunità educativa per minori dell’hinterland, è colpevole di atti ...

Alex Sandro senza filtri : “da piccolo i miei amici persi fra carcere e droga. Ora mi pento di spendere 400€. Torino? Noiosa” : Alex Sandro si racconta al di fuori della sfera calcistica: dal passato difficile in Brasile al rapporto conflittuale con i soldi, passando per la vita nella ‘noiosa’ Torino Nel corso della pausa per nazionali, Alex Sandro ha rilasciato un’interessante intervista a Raiam Santos. Il calciatore brasiliano ha analizato diversi aspetti della sua vita che vanno oltre il calcio, raccontando ad esempio alcuni dettagli sul suo ...