Conte | “Io contro le partite Iva? Fesseria” Orlando | “Alleati dicano se non c’è più

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 ottobre 2019) La manovra c’è, l’accordo sul testo mica tanto. I partiti che – dopo l’approvazione della Finanziaria all’alba di martedì – ora ci hanno ripensato non mollano la presa e continuano a mandare messaggi a distanza al presidente del Consiglio Giuseppee al Pd, primo sponsor della legge di bilancio. L’asse è ancora inedito e inaspettato. M5s e Italia Vmarciano divisi, ma colpiscono lo stesso obiettivo. E non mollano. Una prima risposta arrdal capo del governo che abbandona per un attimo il basso profilo: “Io sono il presidente del Consiglio che ha portato da 30 a 65mila l’aliquota al 15% per commercianti e professionisti, come fate a dire che io siail popolo delle? E’ una fesseria. Quando ho firmato il provvedimento avevo la partitaio e me l’hanno fatta chiudere”. Ne fa un discorso più politico ...

