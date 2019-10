Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Passi da gigante, è proprio il caso di dirlo, per lasu. I progressi compiuti dagli sviluppatori continuano anche in questi giorni e in particolare oggi 18 ottobre con la diffusione di una nuovadell'applicazione per Android nella sua versione 2.19.297. Dopo aver esaminato solo ad inizio ottobre l'inclusione nel servizio di messaggistica, sempre nella sua versione sperimentale, di nuove schermate relative alla modalità scura come quelle riferite alle Impostazioni, quest'oggi registriamo un ulteriore passaggio: proprio nella versioneora in roll-out per Android sul Play Store è apparsa ladellasu. Come visibile anche in apertura articolo questa non contiene altro se non uno sfondo scuro (in realtà non proprio nero ma blu notte) e il classico logo verde dell'applicazione. Chi scaricherà la2.19.297 perché ...

wordweb81 : Schermata iniziale dark mode su #WhatsApp servita in beta: novità pagamenti in app - OptiMagazine : Schermata iniziale dark mode su #WhatsApp servita in beta: novità pagamenti in app - kivsshu : Immaginate essere così clown come mario kart che mette luigi sulla schermata iniziale e non metterlo tra i pg gioca… -