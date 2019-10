Sarri | la vittoria su Inter è già il passato | col Bologna sarà dura

Juventus - nella vittoria contro l'Inter si sono iniziati a vedere sprazzi di 'Sarrismo' : Quando la Juventus, il 16 giugno, ha annunciato ufficialmente il suo nuovo allenatore, ovvero Maurizio Sarri, molti tifosi bianconeri, anche per motivi di rivalità (il suo passato a Napoli), storsero il naso. "Vincere non è importante, ma è l'unica cosa che conta". Questo è il motto che da decenni sintetizza la mentalità della società bianconera. Massimiliano Allegri, nei suoi 5 anni in bianconero, ha rispettato in pieno tale frase, portando a ...

Juventus - sprazzi di Sarrismo ma vittoria ‘Allegriana’ : il Brescia esce a testa alta nella notte di Balotelli : La Juventus supera 1-2 in rimonta il Brescia: bianconeri che rimediano ad un inizio complicato grazie alla qualità dei singoli, ma il gioco di Sarri si vede solo ad intermittenza Dopo il soporifero pareggio fra Verona e Udinese, la 5ª giornata di Serie A prosegue con la sfida fra Brescia e Juventus, due formazioni che, per ragioni diverse, hanno attirato molto interesse in questo inizio di stagione. gianluca checchi/LaPresse Da una parte ...

LIVE Juventus-Hellas Verona - Serie A calcio in DIRETTA : Sarri insegue la vittoria per scacciare una mini-crisi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario d’inizio, probabili formazioni e come vedere in tv Juventus-Verona – Programma e palinsesto delle partite di oggi Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Juventus-Hellas Verona, terzo anticipo della 4a giornata di Serie A 2019-2020. I bianconeri allenati da Maurizio Sarri vanno a caccia del terzo successo stagionale dopo le ultime due partite chiuse con un ...

La vittoria sfuma al 90°. Atletico rimonta Juve : 2-2. Sarri - la difesa non funziona : Poteva essere un successo, sotto tutti i profili, è finita invece con un pareggio la più delicata delle sfide che, sulla carta, attendono la Juventus in Champions League. L'Atletico, sotto di due reti, ha avuto la forza di rimontare proprio all'ultimo assalto, un po' come aveva fatto il Napoli allo

Suicidio Juventus - Sarri butta via la vittoria al Wanda Metropolitano : due testate salvano l’Atletico Madrid : I bianconeri vanno sul doppio vantaggio nella ripresa, salvo poi farsi rimontare nel finale da Savic e Herrera: solo un pari per i bianconeri al Wanda Metropolitano Un vero e proprio Suicidio, un’occasione sprecata per la Juventus che getta via la possibilità di uscire dal Wanda Metropolitano con tre punti meritati. Il finale di gara però sorride all’Atletico Madrid, che ha il merito di crederci sempre, senza mollare fino ...