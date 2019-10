Prescrizione | Ermini Csm | ' si doveva aspettare per approvare la riforma'

Prescrizione - Ermini : “Senza processi brevi no alla riforma sullo stop dopo il primo grado” : “Abolire la Prescrizione, senza che prima siano stati introdotti strumenti per rendere rapida e certa la durata dei processi, sarebbe sbagliato”. David Ermini torna a chiedere la riforma del processo civile e penale come condizione fondamentale per l’applicazione della riforma sulla Prescrizione. Lo fa con un’intervista al Messaggero, in cui si esprime tra l’altro sullo stop dopo il primo grado di giudizio che ...