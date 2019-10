Lavastoviglie | gli errori più comuni e i trucchi per risparmiare acqua ed energia

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 18 ottobre 2019) La siccità è un fenomeno sempre più presente nel nostro Paese. Con i cambiamenti climatici sta cambiando la struttura ecologica stessa del nostro Pianeta, con effetti sui fattori climatici primari (temperatura e umidità) e secondari come l’evaporazione. L’intero ciclo dell’viene così coinvolto e nel nostro Paese la conseguenza è quella di assistere a una maggior frequenza dei fenomeni estremi, alternandosi periodi prolungati di siccità a intense e distruttive precipitazioni. In gioco c’è l’accesso all’per tutti gli usi e la sfida climatica rende oggi imperativo aumentare la resilienza del sistema Italia, in modo da aver bisogno di menoper la quotidianità. Nonostante questo, il consumo medio delle famiglie italiane è molto alto, pari a 220 litri/giorno per abitante, che sale addirittura a 245 se consideriamo i consumi nei capoluoghi italiani. Un dato significativo se ...

LostInLouEyes : @damnnharry Il mio sa fare le cose ma non le vuole fare, ha il culo peso, si parcheggia sul divano tutto il weekend… - rumba_magica : @NamasteDavide Infatti gli altri 2 dormono beati, ma lui così concentrato e serio non l'avevo mai visto, sono arriv… - scorpio66966 : RT @papeluccio: @Morelembaum1 se sapesse che i miei sciacquano anche i piatti nel lavello prima di metterli nella lavastoviglie! Hanno iniz… -