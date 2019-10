Favola Sinner | a 18 anni prima semifinale da big

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Ladi Jcontinua. Il diciottenne altatesino, attualmente numero 119 del mondo, dopo aver battuto, ieri nel torneo Atp 250 di Anversa, il numero 13 del mondo Gael Monfils, si e' ripetuto oggi conquistando lain carriera in un torneo Atp. L'azzurro ha superato un altro "next gen", il 21enne statunitense Frances Tiafoe (n.53) in tre set (6-4, 3-6, 6-3), e soprattutto si e' assicurato un posto, da lunedi', nella top 100 a 18, due mesi e 2 giorni, lui che un anno fa occupava la posizione numero 778. "Ho giocato bene, ho fatto bene le cose importanti e sono davvero felice di questa- le parole disubito dopo il match con Tiafoe - Ho giocato profondo per poi attaccare, e' andata bene".si giochera' un posto in finale contro Stan Wawrinka (n. 19 del ranking che ai quarti ha battuto il francese Gilles Simon, 6-3, 6-7, 6-2)) ...

