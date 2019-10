Crepa diplomatica

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 18 ottobre 2019) “Nessuna ipocrisia da parte dell’Italia”: l’offensiva turca contro i curdi in Siria è “un grave errore politico, l’ho detto in ogni sede multilaterale”. Così, al termine del consiglio europeo a Bruxelles, Giuseppe Conte respinge al mittente le accuse del presidente turco Recep Tayyip Erdogan che oggi, all’indomani della lunga e tesa telefonata con il premier italiano, ha tacciato di “ipocrisia” i leader occidentali che hanno chiamato Ankara per criticare l’operazione militare in Siria.È crisitra Italia e Turchia. Non è crisitra Turchia e Ue. Gli altri Stati europei, a cominciare da Francia e Germania, non seguono l’Italia nello scontro aperto con Ankara. Anzi Angela Merkel e Emmanuel Macron, accorti a non urtare il Sultano ‘pagato’ dall’Ue per ...