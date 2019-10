Bambini denunciano la maestra | «Picchia la nostra compagna»

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Maltrattamenti. Per questo è sotto inchiesta da parte della procura di Roma una. A denunciarla sono stati gli alunni. Non perché avesse fatto qualcosa a loro, ma per il suo comportamento con una bambina disabile lorodi classe. L’inchiesta è ancora aperta e il condizionale d’obbligo, ma a colpire è il comportamento didi 10 anni. Hanno questa età infatti idella classe di quinta elementare romana che hanno «denunciato» l’insegnante di sostegno della lorogravemente disabile secondo quanto riporta la cronaca romana del quotidiano La Repubblica. Per loro l’ingiustizia era evidente e lo hanno raccontato a maestre e genitori: «deve essere protetta perché è stata meno fortunata di noi». Era proprio nei momenti in cui le altre maestre non c’erano che ivedevano l’insegnante di sostegnore la bimba e avere con lei atteggiamenti violenti, ...

