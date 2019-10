«X Factor 13» | ecco i concorrenti che accedono ai Live

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Sofia (Under Donne)Mariam (Under Donne)Giordana (Under Donne)X13: iLorenzo (Under Uomini)Davide (Under Uomini)Enrico (Under Uomini)X13: iNicola (Over)Marco (Over) Eugenio (Over)X13: iSeawards (Gruppi)Sierra (Gruppi)Booda (Gruppi)X13: iArriva il giorno della scelta, il più difficile, quello che deciderà ipiù meritevoli della tredicesima edizione di X. I giudici lo sanno bene e, per capire chi porteranno con loro ai, scelgono di tirare via il cerotto senza pensarci troppo: sanno che il rimorso per aver rinunciato a un talento è dietro l’angolo, ma anche che potranno contare sui consigli di Alessandro Cattelan per sbrigliare i dubbi che li tormentano dall’inizio delle Audizioni. Per la prima volta nella storia degli Home Visit, infatti, il padrone di casa assiste alle ...

IlContiAndrea : “Io come Rovazzi? Simili” “Amo Katy Perry. Visionaria” “Gli haters? Non rispondo” “Mi fermano per strada, ma non s… - infoitcultura : X Factor 2019, le Home Visit: ecco i concorrenti che vanno ai Live - infoitcultura : X Factor 2019: tutte le anticipazioni. Ecco come vedere le Home visit -