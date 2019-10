Sul contante rivolta M5s contro Conte

La manovra lascia strascichi. Sul contante è lite Italia Viva/Pd in Cdm - poi M5S rievoca la "manina" : Nelle prime due ore il Consiglio dei ministri fila via liscio. Laborioso. Giuseppe Conte e Roberto Gualtieri spiegano i dettagli, rispondono alle domande. Dai ministri di spesa arrivano le osservazioni più corpose, le domande di chiarimenti, le richieste sui margini di allargamento. Intervengono in batteria Istruzione, Difesa, Sanità, Interno, Infrastrutture. Il tandem premier – ministro dell’Economia che tiene in mano ...

Superbonus Sulle spese con carta - doppia stretta Sul tetto : parte la guerra al contante : Tra decreto fiscale e manovra approvate «salvo intese» dal Consiglio dei ministri raggiunto un compromesso che prevede il Superbonus dal 2021 per chi paga con carta di credito, bancomat o altre modalità tracciabili e il tetto sul contante a 2mila euro e poi a mille euro dal 2022

Conte e Gualtieri si impuntano Sulla lotta al contante : L’accelerazione arriva a sera, a ridosso del Consiglio dei ministri decisivo sulla manovra. La firma è congiunta: Giuseppe Conte e Roberto Gualtieri. Il premier convoca a palazzo Chigi i capi delegazione di Pd, 5 stelle, Leu e Italia Viva. Il ministro dell’Economia riunisce a via XX settembre i viceministri e i sottosegretari, per i renziani c’è Luigi Marattin. Eccolo l’asse tra palazzo Chigi e il Tesoro. Il ...

Manovra - Gualtieri : “Pronta - al lavoro su dettagli. Più soldi in busta paga”. Ma non risponde Sul tetto al contante : “Era difficile ma ci siamo riusciti: l’Iva non aumenterà, ci saranno meno tasse sul lavoro e quindi buste paga più alte“. Lo rivendica a margine della Direzione Pd il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, senza però rispondere sui nodi rimasti aperti, compreso quello sul tetto del contante, oggetto di scontro con i renziani di Italia Viva. “Siamo al lavoro sui dettagli”, si limita a dire il titolare del ...

Alessandro Sallusti Sulla guerra M5s-Pd al contante : "Truffa per favorire le banche" : Battaglia del governo Pd-M5s contro l'uso del contante. Una guerra contro cui punta il dito Alessandro Sallusti. Lo fa nel suo fondo su Il Giornale di domenica 29 settembre, dal titolo: "La truffa dietro la guerra alle banche". Una truffa che finirà per favorire le banche. Lo spiega chiaro e tondo n

Conte : "Niente tassa Sul contante - <br> ma premiare chi usa la carta di credito" : L'attenzione degli italiani si sposta sulla manovra economica che, molto probabilmente, prevederà l'introduzione di incentivi per chi usa le carte di credito e, in generale, i dispositivi elettronici per effettuare i pagamenti, in quanto sono ritenuti un'ottima arma contro i pagamenti in nero e dunque per combattere l'evasione fiscale. Il Premier Giuseppe Conte ha parlato di un "patto con i contribuenti" che, per l'appunto, ...

Riciclaggio - partono i controlli Sull’uso anomalo del contante : chi rischia : Al via i controlli da parte della Uif, l’unità di informazione finanziaria istituita alla Banca d’Italia. Più chiarezza, più trasparenza, più informazioni. Saranno segnalati ritiri e versamenti superiori ai 10mila euro al mese.Continua a leggere

Riciclaggio - da lunedì partono i controlli Sull’uso anomale del contante : segnalati ritiri e versamenti superiori ai 10mila euro al mese : partono da lunedì i controlli sull’uso anomalo di contanti da parte della Uif, l’unità di informazione finanziaria istituita alla Banca d’Italia. La misura, prevista dalla riforma del 2017 che ne ha fissato l’inizio a settembre, prevede l’invio delle comunicazioni su prelievi e versamenti in banche, Poste, istituti di pagamento. Si potrà sapere il nome di chi ritira o versa banconote per oltre 10mila euro complessivi in un mese. Non ...