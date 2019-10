Lory Del Santo mi piacerebbe prendere una bambina in affido : Lory Del Santo è stata ospite al programma “Storie Italiane” e durante l’intervista con Eleonora Daniele vanno in onda le immagini che raccontano i drammi forti che ha dovuto superare la Del Santo nella sua vita, la perdita dei figli Connor e Loren, il primo nato dalla relazione con Eric Clapton e morto tragicamente all’età di 4 anni e il secondo scomparso poco più di un anno fa togliendosi la vita per colpa di una drammatica ...

Storie Italiane - Lory Del Santo si commuove per il figlio e svela di voler adottare una bimba : Lory Del Santo si commuove nel salotto di Storie Italiane ricordando il figlio Loren e confessando il sogno di adottare una bambina insieme al compagno Marco Cucolo. Ospite di Eleonora Daniele, la showgirl ha ripercorso alcuni episodi tragici della sua vita, dimostrando, ancora una volta, la sua grande forza. L’esistenza di Lory infatti è stata segnata da grandi amori e successi, ma anche da drammi, come la morte di Connor, il primogenito, ...

Lory Del Santo : la rivelazione choc su un’ospite di Barbara d’Urso : Barbara d’Urso: Lory Del Santo fa una confessione inaspettata su Manila Gorio Lory Del Santo non poteva di certo mancare nel talk dedicato alla cronaca rosa di Pomeriggio 5. La showgirl, ospite di Barbara d’Urso, ha fatto una vera e propria rivelazione choc in diretta dal salotto di canale 5. Cosa è successo? In studio si è dubitato della sincerità di Manila Gorio, in quanto il suo ex fidanzato ha confidato che la loro relazione ...

