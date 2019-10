Inter | arrivano finalmente buone notizie | Stefano Sensi ha recuperato dall' infortunio

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Negli scorsi giorni non sono arrivatepositive in casa, durante la sosta per le nazionali sono finiti in infermeria due giocatori nerazzurri: il primo indisponibile è l'infortunato Alexis Sanchez che con la nazionale cilena ha subito una lussazione del tendine peroneo lungo della caviglia sinistra, il giocatore di proprietà del Manchester United è stato già operato, i tempi di recupero però sono molto lunghi, si parla di un suo ritorno in campo non prima del 2020. Dopo l'di Alexis, si è aggiunto anche quello di Danilo D'Ambrosio: il terzino nerazzurro si è infortunato durante la partita tra Italia e Grecia valida per la qualificazione a Euro2020, riportando una frattura della falange prossimale del quarto dito del piede destro, dovrà stare a riposo per almeno 15 giorni. Nelle ultime ore è arrivatauna buona notizia per Antonio Conte, grazie a...

RiccardoDanna1 : Arrivano conferme su un possibile ritorno di Zlatan #Ibrahimovic all'#Inter ?? L'attaccante ???? vuole tornare in Eur… - Ste_Gualdoni : RT @fcin1908it: Inter, arrivano le prime indiscrezioni sulla terza maglia 2020/2021: ecco come sarà - - Angelredblack1 : @Alessan00172574 @MilanNewsit Se si va in Europa, se arrivano sponsor attirati dall'approvazione del progetto stadi… -