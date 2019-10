ATP Stoccolma – Mager eliminato agli ottavi | Carreno-Busta trionfa in due set

Tennis - ATP Stoccolma 2019 : Querrey batte Dimitrov - fuori anche Evans e Fritz : A Stoccolma giornata dedicata alla disputa dell’ultimo incontro di primo turno e di tre del secondo dell’ATP 250 indoor della capitale svedese. Per quanto riguarda il match di primo turno lo svedese di origini etiopi Mikael Ymer, numero 9 della classifica della NextGen e fratello minore di Elias, ha avuto la meglio in due set tirati sul portoghese Joao Sousa. Passando al secondo turno, è finito fuori lo statunitense testa di serie numero 3 dello ...

Tennis - ATP Stoccolma 2019 : i risultati del 15 ottobre. Da applausi Gianluca Mager : Otto sfide valide per il primo turno nella seconda giornata del torneo ATP 250 di Stoccolma : sul cemento indoor svedese arriva la magnifica vittoria di Gianluca Mager , che da lucky loser rimonta e sconfigge l’iberico Pablo Andujar, superato con il punteggio di 5-7 6-1 6-1. Nelle altre sfide di giornata il serbo Filip Krajinovic supera il norvegese Casper Ruud per 6-3 7-5, mentre l’iberico Pablo Carreno Busta batte l’australiano ...

Tennis - ATP 250 Stoccolma 2019 : Gianluca Mager - da ripescato - al primo successo sul circuito maggiore. Battuto Pablo Andujar in due set : Gianluca Mager al secondo turno del torneo ATP 250 di Stoccolma . Non è un errore, ma la realtà dei fatti di una situazione evoluta nel giro di pochissime ore: il sanremese, che aveva perso nel turno decisivo delle qualificazioni, prima sfrutta il forfait dell’americano Tommy Paul, che il tabellone cadetto l’aveva superato, poi rimonta e batte l’esperto spagnolo Pablo Andujar in un’ora e 40 minuti con il punteggio di 5-7 ...

ATP Stoccolma – Esordio super per Stefano Travaglia : sconfitto Opelka in tre set : Stefano Travaglia trionfa all’Esordio nell’ATP di Stoccolma: il tennista italiano supera Reilly Opelka in 3 set Dopo 1 ora e 54 minuti di gioco Stefano Travaglia esce vincitore da un duro match contro Reilly Opelka, valevole per i sedicesimi di finale dell’ATP di Stoccolma. Il tennista italiano, attuale numero 85 del mondo, si è imposto in 3 set sull’americano Reilly Opelka (numero 40 ATP), vincendo con il punteggio di 7-5 / 4-6 / ...