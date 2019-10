Waymo sta per presentare l’auto completamente autonoma

Fonte : wired

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Il logo disulla portiera di un’auto a guida(foto: GLENN CHAPMAN/AFP/Getty Images), controllata di Alphabet – la holding di Google – che sviluppa auto senza pilota, ha inviato un’email alle persone che stanno testando il suo servizio di taxi driverless a Chandler, in Arizona, per informarle che, a partire dalla prossima corsa, potrebbero essere le uniche persone a bordo dell’autovettura. La posizione del guidatore, che finora era stata occupata da un pilota di emergenza, rimarrà infatti vuota. L’email è stata pubblicata dau un utente su Reddit, ma anche un portavoce dell’azienda ha confermato cheè pronta a passare alla fase due della transizione alle self driving car. L’annuncio segna un’evoluzione molto importante nel settore delle auto a guida. Il fatto che non ci sia più bisogno di una persona ...