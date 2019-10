La storia de La Drola | la squadra di rugbisti del carcere di Torino

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Sul Corrierelade La, la primadi rugby composta da detenuti. E’ nata aldelle Vallette die dal 2011 è iscritta al campionato regionale di Serie C. Uno spogliatoio multietnico, formato da giocatori di sette nazionalità e quattro culti religiosi, ex ladri o spacciatori. Sono solo due gli italiani. Uno è il capitano, Pasquale, 35 anni e gli ultimi 6 trascorsi inper rapina. Ancora 4 anni da scontare. Aè arrivato quattro anni fa grazie ad un bando nazionale di reclutamento per integrare la. Di lui dicono che è un grande trascinatore. Lui dice che se avesse scoperto prima il rugby forse non sarebbe finito in galera. Gli è venuta persino voglia di studiare, da quando gioca, tanto che si è iscritto a Scienze Politiche. I trentagiocano sempre nel. Dopo la partita si concedono un terzo tempo a base di ...

