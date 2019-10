Dl crescita : Confindustria Vicenza - no ad anticipo incentivi statali : Vicenza, 16 ott. (Adnkronos) - Industriali di nuovo in allarme per gli effetti del Decreto crescita che dal 31 luglio scorso, dopo la pubblicazione del provvedimento di attuazione dell’art. 10 da parte dell’Agenzia delle Entrate, rischia di mettere in seria difficoltà il flusso di liquidità delle Pm

Dl crescita : Confindustria Vicenza - no ad anticipo incentivi statali (2) : (Adnkronos) – ‘Un meccanismo ‘ continua Vescovi ‘ che rischia davvero di mettere in difficoltà le Pmi perché dovrebbero concedere immediatamente uno sconto insostenibile, parliamo anche della metà fino addirittura all’85% del lavoro, per poi vederseli restituire, se tutto va bene, ovvero se dispongono di un carico fiscale sufficiente da compensare, in un periodo di tempo molto ampio. è evidente che, in ...

Confindustria giovani : "Nella manovra non c'è nulla per i giovani né per la crescita" : Nella manovra varata dal Consiglio e i Ministri “non c’è nulla per i giovani” e “non c’è nulla per la crescita”, avverte il leader dei giovani imprenditori di Confindustria, Alessio Rossi.“Non ci saremmo aspettati fuochi d’artificio ma qualcosa di un po’ più coraggioso”, dice ancora: “Speriamo che in questi giorni qualcosa cambi perché altrimenti saremo ...