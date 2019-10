Cosa ci sarà nella manovra

Cosa ci sarà nella manvora : È stata approvata a notte fonda "salvo intese": contiene il disinnesco delle clausole IVA, il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori e 600 milioni di euro per rendere gratis gli asili nido

“Cosa ero costretta a fare…”. Sara Tommasi - la spaventosa confessione al Live di Barbara D’Urso : Sara Tommasi è stata ospite nello studio di “Live – Non è la D’Urso”, dopo un periodo di buio fatto di sesso davanti alle telecamere, abuso di alcol e droga, l’ex showgirl di Terni ha parlato in maniera molto chiara su quanto le è successo negli scorsi anni. Il racconto di Sara ha lasciato il pubblico in studio e la stessa Barbara D’Urso molto provati. “Mi drogavano obbligandomi a girare film hard”, ha raccontato la showgirl nel salotto di ...

Marek Hamsik torna al San Paolo : sarà un festa - c’è la data! La SSC Napoli di sicuro organizzerà qualCosa di speciale!” : Hamsik torna al San Paolo L’ex capitano azzurro Marek Hamsik è pronto a tornare al San Paolo, da spettatore. Il 30 ottobre, in occasione della sfida Napoli-Atalanta, giorno speciale per il popolo partenopeo in quanto è il compleanno di Maradona. Ecco quanto scrive il Corriere dello Sport: “Il pienone è prevedibile, lo stadio è già pronto: e finalmente potrà dedicargli quell’applauso negato dalle circostanze nel giorno ...

Sampdoria - Cosa cambia con Ranieri : possibile accantonamento del 4-3-3 - la variabile saranno gli esterni [FOTO] : Sono ore caldissime per la panchina della Sampdoria. L’esonero di Eusebio Di Francesco è apparso inevitabile dopo i risultati negativi dell’inizio di stagione. E’ sopratutto il gioco ad essere mancato, ma anche la tenuta difensiva è stata da retrocessione. Il cambio di rotta serviva e c’è stato. Il presidente Massimo Ferrero sembra aver scelto Claudio Ranieri, accordo ad un passo. Dopo il rifiuto di Gattuso e i ...

Giappone - arriva il tifone Hagibis : sarà il più potente dell’anno. Cosa sta succedendo : Il super tifone spaventa il Giappone e si mantiene ancora di grado 5, la massima categoria con venti che soffiano anche ad oltre 300 km/h. Secondo gli esperti, sarà più potente di Faxai, piombato sul paese a inizio settembre causando tre morti, 60 feriti e black out elettrici che hanno lasciato al buio oltre un milione di persone.Già annullate alcune gare del mondiale di Rugby col Gran Premio di Formula 1 a forte rischio rinvio.Continua a leggere

Iker Casillas e la dedica a Sara Carbonero : «Le donne possono fare qualsiasi Cosa» : Sara Carbonero e Iker Casillas, primi scatti con LucasSara Carbonero e Iker Casillas, primi scatti con LucasSara Carbonero e Iker Casillas, primi scatti con LucasSara Carbonero e Iker Casillas, primi scatti con LucasSara Carbonero e Iker Casillas, primi scatti con LucasSara Carbonero e Iker Casillas, primi scatti con LucasSara Carbonero e Iker Casillas, primi scatti con LucasSara Carbonero e Iker Casillas, primi scatti con LucasSara Carbonero e ...

"La lotta all'evasione fiscale sarà lunga e fatiCosa" - dice Rino Formica : La lotta all'evasione? “È una lotta lunga, difficile, faticosa”. In un'intervista a Libero Quotidiano, il già pluriministro socialista delle Finanze e del Lavoro Rino Formica ricorda che “a suo tempo avevamo sempre cercato di agire su due fronti: su quello della deterrenza, certo, ma anche sul buon rapporto con il contribuente” puntando al tempo stesso alla “trasparenza “ ma anche “all'introduzione dello statuto del contribuente”. Perché, ...

“Ecco Cosa mi facevano”. Sara Tommasi - il racconto choc dopo la salvezza : Sara Tommasi è tornata a parlare del suo periodo buio, raccontando un episodio terribile del suo passato. La showgirl negli anni Duemila è stata uno dei volti pi conosciuti del piccolo schermo, protagonista di tanti programmi di successo, da “Paperissima” a “Quelli che il calcio”, sino all”’Isola dei Famosi”. Laureata in economia e management all’Università Bocconi di Milano, Sara Tommasi ha esordito nel mondo ...

Netflix sarà disponibile sulla piattaforma Sky Q. Cosa cambia per gli abbonati : I contenuti di Netflix entreranno nell’offerta di Sky Q. Zappia (Sky Europe): «Un aggregatore di contenuti che aiuti lo spettatore è fondamentale perché facilita la vita»

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Thailandia 2019 : “Siamo costanti - Marquez ha qualCosa in più ma non sarà come ad Aragon…” : Andrea Dovizioso ha terminato la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Thailandia 2019 in ottava posizione nella classifica combinata, a 623 millesimi dal miglior tempo fatto segnare dalla Yamaha di Fabio Quartararo. Il forlivese della Ducati si è concentrato principalmente sul passo gara lavorando molto con lo stesso treno di gomme e dimostrandosi molto costante anche sulla lunga distanza. L’obiettivo realistico è il podio, ...

Nadia Toffa e le Iene - la profezia sinistra di Aldo Grasso : "Cosa ci sarà nel suo ultimo video-testamento" : Aldo Grasso analizza la puntata tributo delle Iene a Nadia Toffa. La conduttrice ha esplicitamente chiesto agli amici Giorgio e Max di aiutarla a filmare incontri con amici e parenti. "Che senso ha il filmato di questi incontri, non ancora mandato in onda?", si chiede Grasso, "e un testamento gioios

Reddito di cittadinanza - il padre di Federica Saraceni : “Mia figlia prima percepiva già il Rei. Cosa facciamo? La buttiamo in una discarica?” : “L’attacco a mia figlia parte dalla destra becera e reazionaria di cui è espressione quel giornale (La Verità, ndr). E purtroppo la sinistra si accoda, perché la destra specula sulle emozioni e sui sentimenti e la sinistra non è mai capace di una propria autonomia“. Esordisce così, ai microfoni di “Uno, nessuno, 100Milan” (Radio24) Luigi Saraceni, ex magistrato, ex parlamentare dei Ds, scrittore, avvocato e padre di ...

Manovra - Cosa ci sarà in legge di Bilancio : come il governo vuole trovare più di 30 miliardi : Il Consiglio dei ministri dovrà varare nel tardo pomeriggio la Nota di aggiornamento al Def, il primo passo in vista della legge di Bilancio. Intanto va fissato il deficit, che potrebbe essere al 2,2%, senza scontri con l'Ue. Poi si andrà avanti con le misure da inserire nella Manovra e con gli strumenti da utilizzare per reperire le risorse necessarie e trovare più di 30 miliardi di euro.Continua a leggere

Giulio Raselli del Trono Classico - parla Sara Bucci : “So Cosa voglio” : Sara Bucci parla di Giulio Raselli e svela che persona vuole accanto Una cosa è sicura: il Trono Over è esilarante messo a confronto con il Trono Classico che, durante le sue registrazioni, ha già visto l’abbandono della sua prima tronista. Ormai non ci sono più i tronisti di una volta, e neanche le corteggiatrici. Giulio Raselli, dopo essersi fatto sbaciucchiare da una donna decisamente più matura di lui a Temptation Island, è riuscito ...