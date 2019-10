Biglietti Lazio-Atalanta | come acquistare i tickets per l’ottava giornata di Serie A

Biglietti Borussia-Roma : al via la prima fase di prelazione : Alla ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali le squadre impegnate nelle Coppe europee saranno chiamate a un nuovo tour de force dove sarà fondamentale ridurre al minimo gli errori per poter raggiungere gli obiettivi prefissati a inizio stagione. Tra queste, c’è la Roma, che sarà chiamata ad affrontarela trasferta sul campo del […] L'articolo Biglietti Borussia-Roma: al via la prima fase di prelazione è stato realizzato ...

Biglietti Bologna-Lazio - come acquistare i tickets per la settima giornata di Serie A al Dall’Ara : Archiviata una settimana molto intensa caratterizzata dal turno infrasettimanale, la Serie A 2019-2020 si appresta ad affrontare la settima giornata del girone d’andata, l’ultima prima della pausa dedicata alle Nazionali. Una delle sfide più interessanti del programma, Bologna-Lazio, è prevista per domenica 6 ottobre alle ore 15.00 sul terreno di gioco dello stadio Renato Dall’Ara di Bologna. I padroni di casa emiliani hanno ...

Biglietti Lazio-Genoa - come acquistare i tickets per la sesta giornata di Serie A allo Stadio Olimpico : Alle ore 15.00 di domenica 29 settembre si disputerà allo Stadio Olimpico di Roma Lazio-Genoa, partita della sesta giornata di Serie A. Sarà la cinquantesima volta, per quanto riguarda il girone unico del massimo campionato italiano, che questa partita si giocherà nella Capitale, nelle precedenti sfide i biancocelesti hanno prevalso 25 volte, i rossoblu 8, i pareggi sono stati 16. Ma dal 2007-2008, cioè da quando le due squadre sono state ...

Liverpool - Biglietti in vendita da lunedì : agevolazioni agli abbonati - sconto del 25%. : Prezzi biglietti Napoli Liverpool In vista dei prossimi impegni di Champions League, la SSC Napoli è lieta di annunciare un ulteriore vantaggio per gli abbonati. I prezzi che saranno applicati per le tre gare del Group Stage 2019.20 prevederanno infatti due tariffe per ogni settore, una intera e una agevolata, solo per gli abbonati. Gli abbonati della stagione 2019.20 potranno godere di uno sconto del 25% sull’acquisto del singolo tagliando. ...