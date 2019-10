Benji e Fede | «Testa bassa»

Un concerto benefico per il Bambin Gesù con Amadeus : Benji e Fede - Amoroso - Renga - Mahmood - Irama e molti altri tra gli ospiti : Francesco Renga, Alessandra Amoroso, Giovanni Allevi, Renzo Arbore, Mahmood, Benji e Fede, Bianza Atzei, Giovanni Caccamo, Red Canzian, Clementino, Elodie, The Kolors, Irama, Noemi, Fabio Rovazzi, J-Ax, Loredana Bertè, Ornella Vanoni: sono gli ospiti del concerto benefico a supporto dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Il 20 novembre in Vaticano si terrà un grande concerto con numerosi ospiti musicali del panorama italiano, uniti per ...

Amici Celebrities terzo appuntamento sabato 5 ottobre su Canale 5 - ospiti Benji e Fede e Al Bano : Amici Celebrities lo show del sabato di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, le anticipazioni della puntata del 5 ottobre Dopo la “sconfitta” della scorsa settimana contro Ulisse il piacere della scoperta di Alberto Angela, prosegue la corsa di Amici Celebrities al sabato sera in attesa di lasciare spazio a Tu Si Que Vales e di spostarsi al mercoledì quando a prendere in mano lo show dovrebbe essere Michelle Hunziker. Sempre che ...

Ufficiali gli ospiti di Amici Celebrities del 6 ottobre con The Kolors e Benji e Fede : Sono Ufficiali gli ospiti di Amici Celebrities del 6 ottobre, prima del cambio di programmazione che vedrà la prima serata del talent approdare nel palinsesto del mercoledì. Ad arricchire la terza puntata del programma condotto da Maria De Filippi saranno Benji e Fede, che stanno per tornare con un nuovo album di inediti e già in radio con il singolo Sale, in duetto con l'ex concorrente di Tu Sì Que Vales Shari. Il disco - Good Vibes - sarà ...

Benji e Fede con Shari in Sale (testo) - tormentone autunnale dopo l’estate di Dove e Quando : Da oggi è disponibile il nuovo singolo di Benji e Fede. Sale è un featuring con Shari, promettente e giovane artista italiana ex concorrente del programma TV Tu Sì Que Vales. Nel nuovo album di inediti, Good Vibes, Benji e Fede danno spazio anche a duetti e collaborazioni. Quella con Shari è il nuovo singolo disponibile da oggi in radio e in digitale e segue il successo di Dove e Quando, di recente certificato triplo disco di platino con ...

Anticipazioni Amici Celebrities 5 ottobre : ospiti Benji & Fede e The Kolors : La prima edizione Vip di Amici, continua a stupire il pubblico: per la terza puntata in onda sabato 5 ottobre, infatti, Maria De Filippi ha arruolato due ospiti molto amati soprattutto dalle giovanissime. A duettare con i personaggi famosi ancora in gara, saranno i The Kolors e Benji & Fede, pronti a tornare sulla scena musicale con un nuovo album. Il talent-show, però, si appresta a cambiare collocazione nel palinsesto Mediaset: dalla ...

L’instore tour di Benji e Fede per Good Vibes da Torino a Stezzano ad ottobre : Good Vibes verrà rilasciato il 18 ottobre per Warner Music. Il nuovo album di Benji e Fede verrà poi presentato attraverso un instore tour in alcuni dei principali negozi di musica d'Italia. Il 18 ottobre, nel giorno di uscita del disco, Benji e Fede saranno a Torino per poi far tappa a Milano il 19 ottobre (Mondadori di Piazza Duomo) e a Modena il 20 ottobre. Mestre li accoglierà il 21 ottobre, Perugia il 22 ottobre e Roma il 23 ottobre. ...

Sale è il nuovo singolo di Benji e Fede con Shari - anticipa Good Vibes : Si intitola Sale il nuovo singolo di Benji e Fede e sarà disponibile in radio e in digital download da venerdì 4 ottobre. Si tratta di uno dei quattro featuring dell'album Good Vibes, in uscita il 18 ottobre con Warner Music. Nel nuovo brano, Benji e Fede canteranno con Shari. Ad annunciare il nuovo singolo ai fan sono stati gli stessi artisti attraverso social network, nelle scorse ore, dopo aver annunciato la tracklist completa del ...

Ufficiale la tracklist del nuovo album di Benji e Fede con 4 duetti : La tracklist del nuovo album di Benji e Fede è finalmente Ufficiale. Dopo la rivelazione del primo duetto con Nek, sono noti anche gli altri brani che i due artisti hanno voluto inserire nella prossima prova sulla lunga distanza. L'album è atteso sul mercato per il 18 ottobre e conterà su ben 4 duetti, compreso quello con Nek in Safari. Presente anche un duetto con Shari, ex concorrente di Tu Sì Que Vales, oltre a quello con Tormento e uno ...

Nek duetta con Benji e Fede in Safari - un brano di Good Vibes : Nel nuovo album di Benji e Fede ci sarà anche Nek. Good Vibes, questo il titolo del disco, uscirà con Warner Music il 18 ottobre e conterrà una canzone in featuring con Nek. Ad annunciarlo è Nek sui social che scrive: "Ne hanno fatta di strada. Hanno energia da vendere. Mi hanno proposto di registrare un featuring per il loro nuovo album; è finita come scoprirete ascoltando Safari". Si intitola Safari la collaborazione tutta modenese che ...

Good Vibes è il nuovo album di Benji e Fede in uscita ad ottobre : Si intitola Good Vibes il nuovo album di Benji e Fede e sarà disponibile dal prossimo 18 ottobre in versione fisica e digitale. Ad annunciarlo ai fan sono stati gli stessi Benji e Fede attraverso un post sui social nel pomeriggio di oggi. Hanno svelato anche la copertina del progetto, un'immagine che li vede completare lo stesso volto. Due metà che si completano, questo sono Benji Mascolo e Federico Rossi. Il duo di successo si appresta a ...