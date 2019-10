Avril Lavigne torna live dopo la malattia di Lyme e lo stop di 5 anni | Mi mancava

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Ha combattuto la, è rientrata in sala di registrazione ed ora è pronta a calcare nuovamente i palchi europei.ta più grintosa che maiaver affrontato ladi, patologia che l’ha tenuta lontana dalle scene per ben cinque.La cantautrice canadese ha scelto di partire dall’Italia per portare il suo Head Above Water World Tour in giro per l’Europa: sarà a Milano il 16 marzo 2020 al Fabrique e poi proseguirà i concerti ad Amsterdam, Parigi, Berlino e Manchester (l’ultima tappa sarà il 2 aprile). La star del pop-rock, nominata 8 volte ai Grammy Awards, ha anche in programma date in Cina, Giappone e Sud-Est Asiatico.L’artistain pistauna pausa durata cinque, periodo in cui ha dovuto prendersi cura di se stessa per battere ladi: ...

