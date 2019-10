Aglietti | “Insigne è un capitale del calcio italiano e va tutelato”

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 16 ottobre 2019): Insigne sta vivendo un periodo difficile, non si è capito bene cosa volessero fare società e allenatore, ma è undelAlfredo, doppio ex di Napoli e Verona, è intervenuto a Radio Sportiva per presentare la sfida di sabato tra la squadra azzurra e la compagine veneta. Queste le sue parole: “Il Napoli ha già fatto qualche passo falso che determina il distacco in classifica e non può più sbagliare, deve vincere per forza mentre il Verona viene da un ottimo momento e forse meritava anche qualcosa di più, quindi sarà un avversario per niente facile. Dal Napoli si aspetta sempre un salto in avanti dal lato della continuità: fa grandi prestazioni come quella con il Liverpool e poi inciampa in partite più semplici come quella con il Cagliari. La rosa permette ad Ancelotti di girare i calciatori, ma non ci si possono permettere certi passi ...

