Turisti molesti versano liquido in fontana di Trevi e aggrediscono agenti | in manette

Fonte : romadailynews

(Di martedì 15 ottobre 2019) Roma – Tre persone di nazionalità australiana sono state arrestate la scorsa notte dalla Polizia locale della Capitale adi: accusati di ubriachezza molesta, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, oltre a rifiuto di fornire le generalità. Per uno deisi è proceduto anche per violenza e minacce ai danni di un agente. Il gruppetto diera stato appena richiamato da una pattuglia del I Gruppo Centro, in servizio di vigilanza sulla piazza di, a tenere comportamenti più rispettosi e a non sedersi sul bordo dellaquando, improvvisamente, uno di loro iniziava a versare una sostanza liquida all’interno della vasca per poi gettare a terra il bicchiere che la conteneva, in segno di sfida e disprezzo. Gliriuscivano a bloccare subito due uomini, di 44 e 50 anni, mentre una donna cercava di darsi alla fuga nascondendosi in un bar, dove veniva ...

