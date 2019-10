Spagna : l'indipendentista veneto Lovat - 'non finisce la lotta in Catalogna' (3) : (AdnKronos) - "Dovere del filosofo è quello di resistere a oltranza al dominio della Tecnica e del Potere" (Horkheimer) onde per filosofo si usa l'accezione nobile, applicabile a ogni uomo che cerchi la verità e si batta per essa. E' su questo presupposto che anche in veneto, nonostante indifferenza

Spagna : l’indipendentista veneto Lovat - ‘non finisce la lotta in Catalogna’ (3) : (AdnKronos) – “Dovere del filosofo è quello di resistere a oltranza al dominio della Tecnica e del Potere” (Horkheimer) onde per filosofo si usa l’accezione nobile, applicabile a ogni uomo che cerchi la verità e si batta per essa. E’ su questo presupposto che anche in veneto, nonostante indifferenza e derisione, c’è chi ancora si batte per la verità, per la libertà, per i diritti umani, per ...

Spagna : l’indipendentista veneto Lovat - ‘non finisce la lotta in Catalogna’ : Venezia, 15 ott. (AdnKronos) – “In piena Unione Europea, nello Stato Membro della Spagna, oltre a impedire che 3 europarlamentari regolarmente eletti – Puigdemont, Comin e Junqueras – prendano funzione al Parlamento Europeo solo perché indipendentisti catalani, cosa già gravissima e incredibilmente taciuta dai media, ieri è stata emessa una condanna politica dai 9 ai 13 anni di carcere per vari esponenti e attivisti ...

Spagna : l’indipendentista veneto Lovat - ‘non finisce la lotta in Catalogna’ (2) : (AdnKronos) – “Mentre i nostri studenti manifestano a comando, solo se autorizzati e solo su argomenti graditi al potere mondialista, mentre ci si straccia le vesti su questioni irrilevanti e del tutto provinciali come il numero dei parlamentari o il denaro contante, in piena Unione Europea viene compiuto un attacco all’essenza della democrazia che fa il paio con la resistenza ostruzionistica alla Brexit e, dal punto di ...