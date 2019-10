Renzi contro Salvini | da Vespa oggi duello tra i Matteo ‘diversi’

Quota 100 - è scontro sull’anticipo pensionistico : “I Renziani non governano da soli” : All'interno della maggioranza è scontro aperto sulla Quota 100. Italia Viva chiede la sua abolizione, ma dal Movimento 5 Stelle arriva un chiaro 'no', con il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, che attacca: "I 'renziani' non governano da soli ma governano con una maggioranza". In sostanza, la Quota 100 per i pentastellati "non si tocca".Continua a leggere

Tre miliardi per il taglio del cuneo e stop al superticket. Ma sulla manovra è scontro Di Maio-Renzi per Quota 100 : Il vertice di governo chiuso alle due di notte. Spunta anche il fondo per la famiglia. Italia Viva: abolire la misura voluta dalla Lega. M5S: non si tocca

Scontro su Quota 100 - Italia viva di Renzi : «Stop totale - mancano le risorse» No della ministra Catalfo. E Salvini : follia : Marattin (Italia viva): «Si tratta della politica più ingiusta degli ultimi 25 anni, rendiamo strutturale l’Ape social». La ministra del lavoro Catalfo: «Quota 100 non si tocca»

Italia viva di Renzi contro Quota 100 : «Stop totale - mancano le risorse» Salvini : «Follia - non lo permetteremo» : Marattin: «Si tratta della politica più ingiusta degli ultimi 25 anni, rendiamo strutturale l’Ape social»

Italia viva di Renzi contro Quota 100 : «Stop totale - mancano le risorse» : Marattin: «Si tratta della politica più ingiusta degli ultimi 25 anni, rendiamo strutturale l’Ape social»

Salvini contro Renzi - il doppio colpo di Bruno Vespa. Raiuno - tsunami ascolti : cos'è riuscito a strappare : Conto alla rovescia per il duello dei duelli. Il derby dei Matteo: Renzi e Salvini. Il match tanto voluto e tanto rimandato alla fine si farà e andrà in onda su Raiuno, il 15 ottobre, a Porta a Porta, dopo la partita di calcio Italia-Liechtenstein. In un messaggio indirizzato ai suoi sostenitori, Re

Salvini contro Conte : "Sbanda fra Renzi - americani e spie. La sua parabola è finita" : Nel mirino di Matteo Salvini c’è sempre Giuseppe Conte. “Ha perso il controllo. Lo vedo troppo impegnato a districarsi fra Renzi, gli americani e le spie”. In un’intervista al Mattino, il leader leghista si scaglia contro il premier, che si è detto pronto a riferire al Copasir sulla questione della visita del ministro Usa William Barr a Roma e sul Russiagate. “Conte può andare quando vuole, ...

Governo : Anzaldi (Iv) - ‘Di Maio e Zingaretti contro Renzi al tempio della casta’ : Roma, 9 ott. (AdnKronos) – “Nel giorno del ‘taglio alla casta’, Di Maio e Zingaretti si sarebbero incontrati niente meno che nel tempio della casta, l’esclusivo Circolo degli Esteri sul Lungotevere riservato ai diplomatici. Proprio il simbolo di quel genere di privilegi, i super esclusivi circoli per una ristretta casta, che i Cinquestelle nel 2013 volevano tagliare, quando entrarono in Parlamento. Tema della ...

Salvini e Renzi a Porta a Porta - Berlinguer : "Purtroppo saranno contro di noi" : Cresce l’attesa per il confronto televisivo tra i due Mattei. Salvini e Renzi duelleranno martedì 15 ottobre negli studi di Porta a Porta. Il programma di Bruno Vespa è stato individuato dai due leader come lo scenario ideale per dar vita ad un match attesissimo sul fronte politico, ma soprattutto mediatico.Lo scontro prenderà il via subito dopo la partita tra Liechtenstein e Italia, valida per le qualificazioni agli Europei del 2020. Un ...

Massimo Giletti a L'aria che tira contro Matteo Renzi : "Perché si deve dimettere da senatore" : Siamo negli studi de L'aria che tira, il programma condotto da Myrta Merlino su La7. Tra gli ospiti c'è Massimo Giletti. Si parla del fondo firmato da Ezio Mauro su Repubblica, dedicato alla "politica fatta a spot". Sul tema viene interpellato il conduttore di Non è l'arena, che mostra di condivider

Governo - Renzi a Conte : “Basta scontro continuo. Da me solo consigli - poi faccia lui” : Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, cerca di placare la polemica con il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, sostenendo che lo "scontro continuo deve finire". Renzi definisce quelli dati a Conte solo come dei consigli, non degli ultimatum. E sulla legge di Bilancio sottolinea che a decidere debba essere comunque il presidente del consiglio.Continua a leggere

Matteo Renzi contro Conte e Pd : "Questi sono idioti - non hanno capito che non voglio far cadere il governo" : Matteo Salvini e Matteo Renzi per una volta sembrano essere d'accordo. Entrambi - con motivi differenti - sono interessati al referendum confermativo sul provvedimento che darà una sforbiciata ai parlamentari. Una misura per cui il leader della Lega starebbe facendo carte false affinché i suoi allea

Governo - l’appello di Di Maio contro Renzi : “Non bisogna rincorrere uno che ha il 4%” : Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, snobba Matteo Renzi e chiede ai suoi alleati di Governo di ignorarlo e di evitare polemiche a mezzo stampa con il leader di Italia Viva: "Non bisogna rincorrere uno che ha il 4%, gli fanno solo un favore”, afferma il capo politico del Movimento 5 Stelle rivolgendosi soprattutto al Pd.Continua a leggere

Luigi Di Maio contro Renzi : "Il Pd non deve inseguire uno che ha il 4%. Serve un vertice - altrimenti..." : "Leggo troppe interviste tra Pd e Italia Viva, gli uni contro gli altri". Luigi Di Maio, intervistato dal Fatto quotidiano, non nasconde la preoccupazione per la tenuta della maggioranza e sferra un colpo sotto la cintola a Matteo Renzi: "Così si dà la percezione di una lite continua nel governo - s