Quasi certo il ritorno di Adele ma è caos sulle date di singolo e album

Mancano poche ore e il Nobel per la Pace a Greta Thunberg sembra Quasi certo - ma c’è un ostacolo. Cosa accadrà? : Greta Thunberg , l’ormai arcinota 16enne attivista del clima, paladina dei cambiamenti climatici con il suo movimento Fridays For Future, potrebbe essere la più giovane ad essere insignita del premio Nobel per la Pace . Il suo nome è, secondo i bookmaker britannici, al primo posto position per l’assegnazione del premio già assegnato in passato a Malala Yousafzai (per ora la vincitrice più giovane, che lo vinse nel 2014 a soli 18 anni), ...

Probabili formazioni Udinese-Bologna : Quasi certo il forfait di Lasagna - dubbio in attacco per i felsinei : Probabili formazioni Udinese-Bologna – Si gioca Udinese-Bologna, partita valida per la sesta giornata di Serie A. Momento delicatissimo per i friulani, che vengono da 4 partite senza vittorie, l’ultima il pareggio per 0-0 di Verona. Il Bologna, dopo l’ottimo avvio, è in leggera flessione dopo la sconfitta contro la Roma e il pari contro il Genoa. Tudor ha un solo risultato per rimanere sulla panchina dell’Udinese. ...