Pokémon GO ha un nuovo esclusivo evento a cui si accederà esclusivamente pagando

Niantic annuncia Wayfarer - per creare Pokéstop - e un nuovo community day per Pokémon Go : Samsung mette in palio un Galaxy Note 10 al community Day presso Samsung 837 nel Meatpacking District di New York e Niantic lancia il programma Wayfarer per nominare i Pokéstop in Pokémon Go. L'articolo Niantic annuncia Wayfarer, per creare Pokéstop, e un nuovo community day per Pokémon Go proviene da TuttoAndroid.