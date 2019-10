Mediaset | Vivendi ritira procedimento giudiziario ad Amsterdam contro Mfe

Mediaset : ricorso Vivendi a Tribunale Milano per sospendere fusione con Mfe : Milano, 15 ott. (Adnkronos) – Mediaset ha ricevuto da Vivendi un ricorso cautelare con cui il gruppo francese chiede al Tribunale di Milano di sospendere, in via principale, l’esecuzione e l’efficacia della deliberazione assunta dall’assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset dello scorso 4 settembre sulla fusione del gruppo in Mfe – Mediaforeurope e ogni deliberazione presupposta, collegata o ...

Mediaset - il Tribunale di Madrid sospende la fusione con Mediaset España. Vivendi esulta - Cologno insorge : Pier Silvio Berlusconi Ricordate la decisione di Mediaset di trasferire, insieme a Mediaset España, la sede legale in Olanda, costituendo la nuova holding MediaForEurope? Lo scorso 4 settembre, nonostante il disappunto di Vivendi, dalle assemblee era arrivato il via libera al riassetto delle attività in un unico gruppo, compresa la partecipazione del 9.6% del broadcaster tedesco ProSiebenSat.1. La Corte di Madrid, però, ha bloccato tutto: la ...

Mediaset : società - Vivendi non fermerà progetto espansione europea : Milano, 11 ott. (AdnKronos) – “Vivendi non fermerà il progetto di espansione europea di Mediaset”. E’ quanto si afferma da Mediaset in una nota dopo che il Tribunale di Madrid ha sospeso la delibera di fusione per incorporazione di Mediaset Espana in Mediaset. “Ancora una volta la campagna mediatica e giudiziaria di Vivendi ha l’obiettivo di danneggiare gravemente tutti gli azionisti di Mediaset e ancora ...

Vivendi chiede ai danni a Mediaset per Media for Europe : Ennesimo nuovo capitolo dello scontro tra Mediaset e Vivendi a poche settimane dal via libera alla nascita di Media for Europe (MfE), il primo progetto di televisione panEuropea. Stando a quanto scrive il Corriere della Sera, nella giornata di ieri il Biscione ha ricevuto l'atto di citazione in cui i francesi chiedono al tribunale di Milano di annullare la deliberazione approvata dall'assemblea.Il gruppo di Vincent Bollorè, azionista con il ...

Riassetto Mediaset - Vivendi chiede i danni al biscione : Vivendi ha impugnato la delibera con cui il 4 settembre l’assemblea di Mediaset ha approvato il progetto Media for Europe. Ieri il gruppo di Cologno ha ricevuto l’atto di citazione in cui i francesi chiedono al Tribunale di Milano in primo luogo di «annullare la deliberazione approvata dall’ assemblea». Vivendi, azionista con il 29% dei […] L'articolo Riassetto Mediaset, Vivendi chiede i danni al biscione è stato ...

Vivendi chiede ai danni a Mediaset per Media for Europe : Ennesimo nuovo capitolo dello scontro tra Mediaset e Vivendi a poche settimane dal via libera alla nascita di Media for Europe (MfE), il primo progetto di televisione panEuropea. Stando a quanto scrive il Corriere della Sera, nella giornata di ieri il Biscione ha ricevuto l'atto di citazione in cui i francesi chiedono al tribunale di Milano di annullare la deliberazione approvata dall'assemblea.Il gruppo di Vincent Bollorè, azionista con il ...

Duello legale tra Mediaset e Vivendi - cause in Spagna e Olanda : Nuova tornata di rendez-vous nei tribunali fra Mediaset e Vivendi. A renderla nota la stessa Mediaset, tracciando così la roadmap che vedrà contrapposti il Biscione e quella Vivendi che punta al fronte legale per cercare di far naufragare il progetto Media For Europe

Vivendi : no al diritto di recesso sulla fusione Mediaset-Mediaset Espana : Vivendi non eserciterà il diritto di recesso sul progetto di fusione transfrontaliera di Mediaset e Mediaset Espana in MFE approvato dalle assemblee degli azionisti lo scorso 4 settembre

Mediaset - nasce MediaForEurope tra le contestazioni di Vivendi : L'assemblea dei soci di Mediaset ha approvato il riassetto della società, che prevede la creazione di una nuova holding di diritto olandese

Mediaset - ok fusione e holding in Olanda ma Vivendi attacca : Giornata storica per Mediaset: l'assemblea ha varato la fusione con la controllata spagnola e soprattutto l'avvio della holding in Olanda dove il Biscione vuole spostare la sede non fiscale della società che conterrà tutte le sue attività e partecipazioni. Ora, per quella che è anche la piattaforma per le alleanze internazionali e che trova la fortissima contrarietà del socio 'nemicò Vivendi, manca solo ...

Mediaset - con Mfe chiusa la più importante operazione nel mondo delle tv. Si profila nuovo scontro legale con Vivendi : Mentre a Roma ha preso forma il nuovo governo Pd-M5s, la famiglia Berlusconi chiude il cerchio sulla più importante operazione finanziaria mai realizzata nel mondo italiano delle tv. Fra le proteste del socio francese Vivendi, l’assemblea dei soci Mediaset ha dato l’ok al progetto MediaForEurope (MFE), la nuova cassaforte che riunirà tutti gli asset italiani e stranieri del Biscione. Con questa mossa, la famiglia Berlusconi trasloca ...

Mediaset - via libera alla fusione : nasce Mfe. Scontro con Vivendi : “Assemblea è illegale” : Via libera dall’assemblea di Mediaset alla fusione con la controllata spagnola che avvia il processo di costituzione della holding in Olanda MediaforEurope (Mfe), della quale viene contestualmente approvato lo statuto. I voti favorevoli sostenuti da Fininvest sono stati pari al 78% dei presenti, i contrari con Vivendi il 21%. Il Cda di Mediaset ha deciso di non opporsi all’esercizio dei diritti di voto del gruppo francese e di opporsi ...

Sì dei soci alla nuova Mediaset europea ma Vivendi va all’attacco : “Assemblea illegale” : Con il 78,18% di sì, gli azionisti del Biscione danno il via libera alla fusione con la controllata spagnola nella nuova holding olandese Mfe. Il no di Vivendi

Mediaset - via libera alla fusione Vivendi : avanti con la guerra legale : Mediaset/ Vivendi va su tutte le furie e annuncia una strenua battaglia legale a Mediaset e al suo progetto MediaforEurope (Mfe), la creazione cioè dell'holding olandese dove il Biscione, al termine Segui su affaritaliani.it