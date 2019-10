Jaguar i-Pace - La Suv diventa Taxi al Nürburgring

Jaguar - Tempo di restyling per la F-Pace : La Jaguar F-Pace è pronta a sottoporsi al tradizionale aggiornamento di metà carriera, come dimostrano le foto spia odierne. Lupgrade della Suv britannica certamente non stravolgerà la personalità del modello attualmente in commercio, bensì evolverà alcuni elementi estetici mirati. Le modifiche stilistiche, probabilmente, saranno affiancate da un ulteriore arricchimento dei contenuti hi-tech. Il debutto è atteso per il 2021. ...