CR700 | il fenomeno portoghese

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 15 ottobre 2019) E sono 700. Con quella segnata su rigore all’Ucraina, sono 700 le reti messe a referto da Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro in diciassette anni di carriera. E forse è arrivato il momento di dire che tra il brasiliano Ronaldo e ilRonaldo il verocon la f maiuscola è quest’ultimo.L’altro lo è stato per quattro stagioni, tra i 18 e i 22 anni. I primi segnali di cedimento si videro già ai Mondiali del ’98, quelli vinti dalla Francia multietnica di Zidane. Poi, il 12 aprile del 2000, lo spaventoso crack del ginocchio destro davanti ai cinquantamila dell’Olimpico sancì la fine dell’eccezionalità del miglior attaccante brasiliano dai tempi di Pelé. CR7 no, con quel soprannome che fa pensare a un bolide di Formula Uno, sono diciassette anni che imperversa sui ...

