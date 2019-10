Conte al Copasir la prossima settimana Su Moscopoli tutto congelato

Conte andrà al Copasir per riferire sul Russiagate la prossima settimana : Secondo quanto si apprende, sono in corso in queste ore contatti tra il Copasir e la presidenza del Consiglio per definire la data dell’audizione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in merito alla vicenda alle visite a Roma del ministro della Giustizia americano, William Barr e ai suoi incontri con i vertici dei servizi italiani nell’ambito del Russiagate.L’orientamento del Copasir, confermato nel corso ...

Conte andrà al Copasir per riferire sul Russiagate il 23 ottobre : A quanto apprende l’Adnkronos il presidente del consiglio Giuseppe Conte sarà ascoltato al Copasir mercoledì 23 ottobre. Il calendario dei lavori è stato oggi al centro dell’ufficio di presidenza del Comitato. Conte, come nelle scorse settimane aveva fatto sapere Palazzo Chigi, si era detto disponibile ad essere ascoltato nell’ambito della vicenda Russiagate.

Russiagate - Conte : “Sono state scritte fesserie - le spazzerò via. Non ne parlo qui perché ho un impegno istituzionale verso il Copasir” : ”Tutto questo clamore mediatico” sul Russiagate, ”non ne parlo qui perché ho un impegno istituzionale verso il Copasir. Sono state scritte fesserie, le spazzerò vie“. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervistato insieme a Luigi Di Maio a Italia 5 stelle. “Ma attenzione, non scherziamo su questo: con tutti gli uomini e le donne della nostra intelligence che lavorano giorno e notte per la nostra sicurezza non è ...

Conte si dice “a disposizione per concordare un incontro” con il COPASIR riguardo al suo ruolo nel caso Trump-Russia : Intervistato dal TG3, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha detto di aver scritto una lettera al deputato leghista Raffaele Volpi per complimentarsi della sua nomina a presidente del COPASIR (il comitato parlamentare di controllo sui servizi di intelligence), e

Russiagate - Conte scrive al neo presidente del Copasir Volpi : “Sono disponibile a riferire” : Il presidente del consiglio è pronto a riferire al Comitato parlamentare per la sicurezza. Lo spiega lo stesso premier in una lettera inviata al neo-presidente del Copasir Raffaele Volpi. Congratulandosi per la sua nomina, Conte ha sottolineato la propria disponibilità a riferire sul cosiddetto Russiagate, cioè gli incontri tra i vertici dei nostri servizi segreti e il ministro della giustizia americano William Barr. Nei giorni scorsi il premier ...

Russiagate - il Quirinale : da palazzo Chigi nessuna informativa. Conte : chiarirò al Copasir : «Non risulta alcuna informativa al Quirinale sul caso in argomento, anche perché il Quirinale non riceve abitualmente notizia di singole operazioni di collaborazione in corso tra Paesi...

Si allontana l'audizione di Conte al Copasir sul Russiagate : Si allontana la data dell'audizione di Giuseppe Conte al Copasir sulla cosiddetta vicenda Russiagate nel giorno dell'elezione a presidente del leghista Raffaele Volpi, che vuole prima riunire l'ufficio di presidenza del Comitato la prossima settimana. Da Palazzo Chigi, intanto, si riafferma correttezza e trasparenza nell'operato del presidente del Consiglio e si chiede uno stop alle "ricostruzioni fantasiose che gettano discredito ...

Al Copasir un asse (anti Conte) tra Lega e Renzi : Roma. Alla fine, tutto è andato come doveva: Raffaele Volpi eletto presidente del Copasir. Meno scontato è che il leghista debba essere grato a Matteo Renzi, se l’imboscata ai suoi danni è stata sventata. Perché l’imboscata c’è stata, eccome. Non a caso il voto finale è stato in bilico: solo sei vot

Giancarlo Giorgetti - mani Lega sul Copasir : "Gli 007? Ora cominciamo a cannoneggiare su Conte" : La nomina di Raffaele Volpi è lo squillo di tromba: "Avremo in mano l'obice del Copasir, cominceremo a cannoneggiare". A parlare è Giancarlo Giorgetti, numero due della Lega, nel retroscena di Augusto Minzolini sul Giornale. E la vittima designata, ovviamente, è Giuseppe Conte. Leggi anche: "I due

Salvini si prende il Copasir per azzannare Conte : “Il marito è sempre l’ultimo a sapere di esser stato tradito”, ridacchia Raffaele Volpi andandosi a fumare una sigaretta nel cortile della Camera. A pochi metri da lui, in Transatlantico, schizza Giorgia Meloni. Va al Senato, dove si chiude un’ora con Matteo Salvini, al telefono Silvio Berlusconi. Non tradiscono “il marito”. Esce il comunicato: “Intesa raggiunta, il candidato al Copasir è ...