Astronomia | galassie nane “frenate” dai buchi neri

Astronomia : galassie nane “rapite” dalla Via Lattea : Le orbitano intorno oltre 50 galassie, ma alcune sono entrate a far parte del suo codazzo con la forza: la prepotente che ama circondarsi di un così vasto entourage è la Via Lattea, che, secondo un nuovo studio di Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, avrebbe letteralmente rubato alcune piccole galassie alla più ampia tra le sue satelliti, la Grande Nube di Magellano (Lmc, Large Magellanic Cloud). La scoperta – riporta Global ...

Astronomia : scoperta “squadra” di 12 galassie - un cluster in forma embrionale : Si trova nella costellazione della Balena, alla ragguardevole distanza di 13 miliardi di anni luce ed è formato da una ‘squadra’ di 12 galassie: si tratta di un cluster in forma embrionale, che è stato identificato grazie alla sinergia dei telescopi Subaru, Keck e Gemini Nord. La scoperta – riporta Global Science – è stata effettuata da un gruppo internazionale di astronomi, coordinati dal Naoj (National Astronomical Observatory ...

Astronomia : sotto osservazione la morfologia delle galassie : Il loro aspetto presenta una grande varietà e spazia dalle spirali, in cui predomina il disco, alle ellittiche, che vede prevalere il rigonfiamento: sono le galassie – i grandi sistemi di stelle, gas, polveri e materia oscura – la cui morfologia è il leitmotiv di uno studio pubblicato di recente su The Astrophysical Journal (articolo: “New Horizon: On the Origin of the Stellar Disk and Spheroid of Field Galaxies at z = 0.7”). La ricerca, che ha ...

Astronomia : nursery in pieno fervore nelle galassie distanti : Le nubi molecolari delle galassie distanti hanno valori molto più elevati per quanto riguarda la massa, la densità e la turbolenza interna e quindi sono in grado di produrre molte più stelle: tali caratteristiche sono al centro di uno studio appena pubblicato su Nature Astronomy (articolo: “Molecular clouds in the Cosmic Snake normal star-forming galaxy 8 billion years ago”). L’indagine – riporta Global Science – è stata condotta da ...