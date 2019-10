Sud : Romano neo presidente Osservatorio Eurispes : Palermo, 14 ott. (AdnKronos) – Costituito il primo nucleo di studiosi entrati a far parte del Comitato scientifico del Dipartimento Eurispes sul Mezzogiorno, guidato da Saverio Romano, già ministro delle Politiche agricole. In concomitanza con l’istituzione del Comitato è stata stabilita la trasformazione del Dipartimento in Osservatorio permanente di cui Romano è il nuovo presidente. Il Comitato scientifico, che rimane aperto ...