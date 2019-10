PS5 potrebbe essere retrocompatibile con tutte le PlayStation del passato?

PS5 potrebbe essere retrocompatibile con l'intero catalogo di PlayStation : Qualche mese fa pensavamo tutti che ci stessimo preparando per la piena compatibilità di PS5 con PS4, ma una vaga dichiarazione di Sony suggeriva che non sarà possibile che tutti i giochi di nuova generazione funzionino sul prossimo sistema, e questo ha portato i fan a preoccuparsi. Tuttavia, sebbene non sia in alcun modo una conferma della retrocompatibilità oltre a PS4, un affidabile insider del settore ha affermato che PlayStation 5 potrebbe ...

PS5 potrebbe essere svelata nel mese di aprile del 2020 : Sony ha finalmente annunciato quando arriverà la sua PS5. Lo ha fatto in un modo piuttosto particolare, senza grandi show o eventi dedicati, cosa che la maggior parte di noi si aspettava.Invece, le prime notizie su PS5 sono arrivate attraverso PS Blog e un corposo articolo di Wired, con una marea di dettagli sulla console. Sappiamo che PS5 arriverà durante le vacanze natalizie del 2020, abbiamo appreso dettagli sul controller e abbiamo avuto la ...

PS5 potrebbe includere una videocamera integrata per lo streaming : Stando ad alcune indiscrezioni circolanti sulla nuova generazione videoludica, sembra che dovremo abituarci alla presenza di videocamere integrate nelle nostre future console.In particolare per quanto riguarda PlayStation 5 (ma a quanto pare anche per quanto concerne Xbox Scarlett) la camera integrata dovrebbe essere presente di default e permettere lo streaming delle proprie partite su Twitch e YouTube con la migliore qualità e la minor latenza ...

PS5 potrebbe essere lanciata con due differenti modelli : Secondo un nuovo report, PS5 potrebbe essere lanciata con due diversi modelli, che sarebbero offerti per servire un pubblico diverso. Questa idea è venuta in mente per la prima volta a Microsoft, che si diceva avesse due modelli Xbox in fase di sviluppo nella famiglia Scarlett, ma alla fine la società ha rivisto i suoi piani e ha deciso per una sola console.Ora, sembra che Sony stia considerando questa opportunità, con un modello PS5 di base e ...

Assieme a PS5 potrebbe arrivare anche un'altra console Sony basata sul cloud : La PlayStation 5 di Sony è attesa per il prossimo anno, e mentre se ne parla sempre di più domandandosi quanto sarà potente, oggi apprendiamo come la società nipponica abbia depositato il brevetto per un sistema di gioco dedicato proprio al cloud gaming.Sappiamo come Sony si sia approcciata relativamente tardi al gaming in streaming, e mentre Microsoft e la stessa Google con Stadia hanno mosso i proprio passi forti di un'infrastruttura molto ...

Un nuovo PlayStation All-Stars Battle Royale potrebbe essere in sviluppo per PS5 : Recentemente sono emersi degli interessanti rumor che vorrebbero un nuovo PlayStation All-Stars Battle Royale in sviluppo per PS5. Le indiscrezioni sarebbero nate grazie a un dipendente di Capcom USA, che avrebbe pubblicato alcune informazioni in rete. A tutto questo si aggiungono poi altre voci comparse sui forum di 4Chan, NeoGAF e ResetERA.Stando alle informazioni trapelate, il presunto gioco dovrebbe vedere il coinvolgimento di Capcom e ...

Ecco come potrebbe essere il design della PS5 : (foto: LetsGoDigital) Un brevetto registrato da Sony e pubblicato online dal sempre ben informato LetsGoDigital potrebbe aver svelato in anteprima il design della futura Ps5 di Sony. Non c’è la conferma definitiva che il dispositivo riprodotto sia proprio la console prossima ventura, ma gli indizi portano proprio in questa suggestiva direzione. Il primo è che il brevetto è firmato nientemeno che dal direttore tecnico di Sony, Yusuhiro ...