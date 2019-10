Patané | Pdl vuole cambiare sistema tutela patrimonio naturale

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Roma – Queste le parole di Eugenio, Consigliere Regionale del Lazio facente parte della Commissione Agricoltura e Ambiente, in merito alladelle verde e deldella Regione: “Ho presentato una proposta di legge, frutto di un lungo lavoro che mi vede impegnato da anni nelle battaglie ambientaliste, che mira a rivoluzionare il modo dire il territorio e il, rendendolo una vera e propria risorsa per la Regione Lazio”: lo annuncia in un comunicato Eugenio. “Dalla sua approvazione – spiega– sono state oltre 140 le modifiche legislative che hanno riguardato la legge 29/1997 e hanno appesantito uno dei pilastri fondamentali deldi sviluppo del territorio. L’obiettivo della nostra proposta è innanzitutto quello di rendere la Governance più omogenea ed efficace: mettere da parte la gestione affidata ad ...