Daspo a 24 tifosi del Milan | il Tar conferma la decisione

Repubblica : Daspo per 15 tifosi del Napoli : La Digos di Torino ha inflitto 15 daspo nei confronti di altrettanti tifosi napoletani, scrive Repubblica Torino, per quanto accaduto durante Torino-Napoli. A partita in corso infatti, una cinquantina di sostenitori napoletani ha raggiunto la curva Primavera, dove c’erano già 500 supporter partenopei che, non avendo trovato più biglietti per il settore ospiti, hanno comprato quelli in curva. Un gruppetto di 15 persone si è tolto la cintura e ...

Reggina - Daspo e denuncia per tre tifosi : i provvedimenti riguardano la partita con la Ternana : Tre tifosi della Reggina sono stati denunciati dalla Polizia di Terni con l’accusa di aver acceso, in occasione del primo tempo dell’incontro contro la Ternana del 25 settembre scorso, tre forti petardi dal settore ospiti dello stadio Libero Liberati. In base a quanto riferisce la questura i tre giovani, provenienti da Reggio Calabria, sono stati individuati dalla Digos tramite il sistema di telecamere presenti allo stadio. ...

Le notizie del giorno – Cessione Sampdoria - disavventura Handanovic - panchina Milan - Daspo tifosi Juventus : Cessione Sampdoria – E’ attesa lunedì l’offerta definitiva del gruppo di Gianluca Vialli per acquistare la Sampdoria. Proprio in quella giornata scadrà l’esclusiva prevista nella lettera d’intenti che era stata sottoscritta a fine agosto tra il presidente Massimo Ferrero e la cordata dell’ex bomber, composta anche dai magnati Alex Knaster e Jamie Dinan. Ferrero valuta la Sampdoria circa 100 milioni di (LA NOTIZIA NEL ...

Operazione Last Banner - emessi 38 Daspo record ai tifosi della Juve : il clamoroso retroscena sulla festa scudetto : Storiche decisioni del questore di Torino che ha irrogato 38 provvedimenti di Daspo nei confronti di ultras della Juventus coinvolti nell’Operazione ‘Last Banner’ condotta dalla polizia nei giorni scorsi. Si tratta di provvedimenti storici, per la prima volta sono stati emessi provvedimenti di durata decennale, la conferenza stampa è prevista alle 10.30 in questura a Torino. E come riporta la ‘Gazzetta dello ...

Serie C - 5 Daspo per i tifosi del Catania : le accuse sono pesantissime : Quattro Daspo per la durata di tre anni e uno per la durata di cinque sono stati emessi dalla Questura di Catania nei confronti di cinque ultras del Catania accusati di aver partecipato nello stadio Angelo Massimino, all’inizio della partita Catania-Viterbese del 15 settembre scorso, ad una aggressione ai danni di uno steward. La vittima, in servizio ad uno degli accesso della Curva Sud, si era rifiutata di far accedere nello stadio ...

Scontri prima della partita - accuse archiviate ma resta il Daspo per 60 tifosi del Pisa : Archiviazione, disposta dal Gip, nei confronti di sessanta tifosi del Pisa, accusati di violenze prima di una partita (Pisa-Brescia) disputatasi a Empoli nel settembre 2016. Però restano i Daspo. Vi spieghiamo perché Daspo tifosi violenze Scontri ultras Raffaello Binelli ?Url ...

Calcio : scontri tra tifosi - disposti 11 Daspo dopo Como-Lecco (2) : (AdnKronos) - I destinatari del Daspo avranno l'obbligo di rimanere fuori dagli impianti sportivi per un periodo che va da un minimo di un anno a un massimo di due anni e sei mesi, ma anche l’obbligo di restare, tre ore prima e tre ore dopo l’incontro di Calcio, al di fuori dello stadio, per l'inter

Calcio : scontri tra tifosi - disposti 11 Daspo dopo Como-Lecco : Milano, 2 set. (AdnKronos) - Il questore di Como ha emesso 10 provvedimenti Daspo, l'undicesimo è ancora in fase di valutazione, a causa degli scontri avvenuti prima della partita di Calcio Lecco-Como del 22 maggio scorso. Nove sono stati disposti per la tifoseria del Lecco, gli altri due riguardano