Criminalità | reati in calo ma la maglia nera è di Milano Boom dei reati informatici

Fonte : leggo

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Ogni giorno in Italia vengono denunciati circa 6.500, con unsu base annuale del 2,4%. Continua, invece, l'esplosione delle truffe e frodi informatiche (518 al giorno, + 15%), dei...

sole24ore : #Criminalità, #Milano prima per #reati. A #Firenze illeciti in forte crescita - SkyTG24 : Criminalità in Italia, Milano al primo posto per reati denunciati - sole24ore : Indice della #criminalità del @sole24ore, #Milano prima per reati, con 7.017 denunce ogni 100mila abitanti, seconda… -