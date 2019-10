Siria | Lamorgese | L' Europa non ci lasci soli

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 13 ottobre 2019) “La crisina può essere affrontata soltanto con una risposta forte dell’Unione Europea che favorisca la stabilizzazione politica di quei territori”. Lo dice in un’intervista al Corriere della sera la ministra dell’Interno Luciana, e lo fa nel momento di massima allerta internazionale dopo la minaccia del presidente turco Erdogan di mandare oltre confine milioni di profughi. “L’intensificazione dei flussi migratori che stanno mettendo in crisi i Paesi della frontiera orientale richiede un approccio europeodale: non possono essereatigli Stati più esposti”, avverte.“Ho registrato un rinnovato clima didarietà, necessario per una effettiva condivisione del problema”, spiega ancora. Per“finora l’impegno del nostro Paese su questo fronte è stato ...

