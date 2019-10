Conte | non farò un nuovo partito

Serie A – Antonio Conte non getta la spugna : “credere non costa nulla - ma il gap c’è” : Antonio Conte non molla: le parole del tecnico dell’Inter al Festival dello Sport dopo la sconfitta nel derby d’Italia Manca poco per rivedere in campo le squadre di Serie A: martedì l’Italia affronterà il Liechtenstein per le qualificazioni ad Euro2020 per poi lasciare liberi i giocatori di tornare al lavoro con le rispettive squadre. Reduce dalla sconfitta nel Derby d’Italia, Antonio Conte non perde la ...

Conte : “Club lavorino con Nazionale. Serie A? Credere non costa nulla - ma la Juve è al top” : “L’Italia ha iniziato un percorso. Mancini e il suo staff stanno facendo bene, c’è da essere ottimisti, perché ci sono tanti ragazzi giovani che hanno bisogno di giocare e di fare esperienza nelle varie competizioni. Il percorso è iniziato nel migliore dei modi, con giocatori promettenti”. Sono le parole del tecnico dell’Inter Antonio Conte intervenuto durante il Festival dello Sport di Trento. “I club ...

Juventus - Conte carica l’Inter : “Crederci non costa nulla” : Juventus – Antonio Conte, intervenuto al Festival dello Sport, è tornato a parlare delle gerarchie in campionato. Il tecnico è consapevole di avere una rosa inferiore a quella di Juve e Napoli, ma crede nella possibilità di uno scudetto all’Inter. Juventus, Conte crede allo scudetto “Gap con la Juve? Penso che credere non costi niente, né per i tifosi dell’Inter, per quelli del Napoli, per le altre squadre. Credere non ...

Inter - senti Antonio Conte : “noi dietro a Juventus e Napoli - ma credere nello scudetto non costa nulla” : Antonio Conte fa chiarezza sugli obiettivi dell’Inter: il gap con Juventus e Napoli è chiaro, ma guai a non credere nelle possibilità di vincere lo scudetto Dal palco del Festival dello Sport di Trento, Antonio Conte parla delle possibilità di vedere l’Inter nuovamente campione d’Italia. Il tecnico nerazzurro sottolinea il gap con Juventus e Napoli, due squadre più avanti nei rispettivi progetti, ma invita ...

Salvini : “Conte? Lo invidio per il ciuffo tinto e per la sua pochette. Si paragona a Craxi? Bettino non piegò la schiena con gli americani” : “Conte si paragona a Craxi? Penso che Craxi si rivolterebbe nella tomba se si sentisse accostato a lui. Con tutte le distanze e le battaglie fatte a suo tempo contro il Psi, io ero un ragazzino, ma ricordo che Craxi la schiena non la piegò (crisi di Sigonella, ndr). Conte ha fatto l’esatto contrario di Craxi. Tra loro due c’è l’abisso come tra il giorno e la notte”. Sono le parole del senatore della Lega, Matteo ...

Buffon a 360° : “Conte? Capisco i tifosi - ma non si deve dimenticare. Sarri è pignolo - senza Psg avrei smesso” : Ospite del Festival dello Sport a Trento, Gigi Buffon ha parlato ai microfoni di Sky Sport di diversi argomenti. Si inizia dalla Nazionale di Mancini. “Mancini sta lavorando benissimo su ragazzi che hanno un grandissimo talento e ora hanno la convinzione di farlo vedere. È un grandissimo risultato, merito a tutti loro”. Si passa poi a Conte, visto come un traditore dai tifosi juventini. “Capisco che possa esserci rimasto ...

Non madri e Contente : tutte le celebrities felici senza figli : Non madri e contente: le dichiarazioni delle celebrities felici senza figliNon madri e contente: le dichiarazioni delle celebrities felici senza figliNon madri e contente: le dichiarazioni delle celebrities felici senza figliNon madri e contente: le dichiarazioni delle celebrities felici senza figliNon madri e contente: le dichiarazioni delle celebrities felici senza figliNon madri e contente: le dichiarazioni delle celebrities felici senza ...

Russiagate - Conte : “Sono state scritte fesserie - le spazzerò via. Non ne parlo qui perché ho un impegno istituzionale verso il Copasir” : ”Tutto questo clamore mediatico” sul Russiagate, ”non ne parlo qui perché ho un impegno istituzionale verso il Copasir. Sono state scritte fesserie, le spazzerò vie“. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervistato insieme a Luigi Di Maio a Italia 5 stelle. “Ma attenzione, non scherziamo su questo: con tutti gli uomini e le donne della nostra intelligence che lavorano giorno e notte per la nostra sicurezza non è ...

Di Maio : «Accordi con Pd non all’ordine del giorno». Conte : non farò mio partito : Il presidente dell’Associazione Rousseau apre la festa per i dieci anni del Movimento. Conte: «Un mio partito? Ci sono già molti soggetti politici»

Sentenza Cedu - Conte : “Preoccupati - si apre uno scenario che non ci lascia tranquilli” : “Siamo preoccupati perché le sentenze si rispettano ma questa della Cedu apre uno scenario che non ci lascia tranquilli. Rischia di mettere la stura a tanti altri ricorsi”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte durante l’intervista doppia con Luigi Di Maio a Italia 5 stelle, rispondendo a una domanda sulla Sentenza che chiede sia modificato l’ergastolo ostativo italiano. “Ora si dovrà esprimere la Corte ...

Italia 5 stelle Napoli - Grillo : “Stiamo dando la narrazione al Pd - è meraviglioso”. Di Maio : “Non scapperemo dalle promesse”. Conte : “Mio partito? Lavoro benissimo con M5s” : “Basta essere arrabbiati, ora carichiamoci il Movimento sulle spalle. Non scapperemo dalle promesse, noi siamo la terza via”. Luigi Di Maio si è presentato davanti ai 5mila e 500 attivisti dell’Arena Flegrea di Napoli e, nella serata più importante di Italia 5 stelle (che secondo gli organizzatori oggi ha visto 25mila ingressi), ha esordito facendo gli auguri di buon compleanno ai suoi. E, in un momento molto delicato per il ...

Luigi Zanda : "Giuseppe Conte e i Servizi segreti - molte cose non tornano. Il premier chiarisca" : La vicenda Russiagate che ha coinvolto Giuseppe Conte i Servizi segreti italiani "è una storia poco chiara" che "va chiarita con urgenza". "I doveri che il premier ha davanti all'opinione pubblica non sono meno importanti di quelli che ha con il Copasir", tuona il senatore e tesoriere del Pd Luigi Z

Governo Italia - Conte : l'Europa non può accettare il ricatto di Erdogan : Governo Italia, Conte: Lo dirò chiaro e forte al Consiglio europeo della settimana prossima a tutti i colleghi: l'Ue non può accettare questo ricatto

M5S - oggi la festa a Napoli. Di Maio non cede il palco a Conte : incognita Grillo : Un bivio, certo. Ma anche un test di tenuta dopo la grande virata: il M5S oggi festeggia 10 anni nella spianata della mostra d'Oltremare a Napoli. Sarà un'Italia a 5 Stelle nel segno...